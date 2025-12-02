Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%

Telegraph: Διχασμένοι οι Ναπολιτάνοι μπροστά στην τουριστική «έκρηξη» της πόλης - Πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ άλλοι ζουν από τους επισκέπτες και τους καλωσορίζουν - Σκέψεις για εισιτήριο στο ιστορικό κέντρο