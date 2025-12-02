Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «εμποδίζουν» τις προτάσεις των ΗΠΑ και ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα» ενώ είχε στήσει μία ώρα Αμερικάνους αξιωματούχους
Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που πρόσθεσε μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».
Σε μια σειρά από υψηλών τόνων δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο επενδυτικού φόρουμ και λίγο πριν τη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, συνάντηση στην οποία ο ίδιος καθυστέρησε να μεταβεί για περίπου μία ώρα, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι υπονομεύουν τη διαδικασία ειρήνης και δήλωσε ότι «οι απαιτήσεις της Ευρώπης δεν είναι αποδεκτές για τη Ρωσία».
«Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική διοίκηση να επιτύχει ειρήνη για την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν έδωσε διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις που θεωρεί απαράδεκτες. Αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος των δηλώσεών του είναι να προκαλέσουν σχίσμα μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, που έχουν στηρίξει ξεκάθαρα το Κίεβο στην πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν προς όφελος της Μόσχας.
Ο Ρώσος ηγέτης απείλησε επίσης με αντίποινα κατά των ουκρανικών λιμανιών και πλοίων, αφού το Κίεβο επιτέθηκε τις τελευταίες μέρες σε αρκετά πλοία του λεγόμενου «σκοτεινού στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Η Ρωσία, προειδοποίησε, θα «εντείνει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών και σε οποιαδήποτε πλοία εισέρχονται σε αυτά» ως αντίποινα για τις επιθέσεις στα ρωσικά τάνκερ, τις οποίες περιέγραψε ως «πειρατεία».
Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή ανέφερε ότι μετά τις σημερινές συνομιλίες, αντιπροσωπεία του Κιέβου ενδεχομένως θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με την αμερικανική αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ.
«Η ουκρανική πλευρά (…) δεν το αποκλείει και είναι έτοιμη» για μια τέτοια συνάντηση, είπε στο AFP ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Σενάρια για συνάντηση των Αμερικανών απεσταλμένων με Ουκρανούς αξιωματούχους
Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή ανέφερε ότι μετά τις σημερινές συνομιλίες, αντιπροσωπεία του Κιέβου ενδεχομένως θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με την αμερικανική αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ.
«Η ουκρανική πλευρά (…) δεν το αποκλείει και είναι έτοιμη» για μια τέτοια συνάντηση, είπε στο AFP ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
