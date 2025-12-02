Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο μόνος του, ούτε καν η Ρωσία, λέει ο Ζελένσκι
Σε ομιλία του στο ιρλανδικό κοινοβούλιο τόνισε ότι μια κοινότητα εθνών «κάνει την ειρήνη πραγματικά διαρκή» και
ότι όταν έχεις αληθινή διεθνή υποστήριξη, δεν μπορείς να συντριβείς
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο την Τρίτη (2/12), ευχαριστώντας την Ιρλανδία για την φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων και για την «αδιάλλακτη στήριξη» στη χώρα του.
Εξέφρασε την εκτίμηση του για την Ιρλανδία, η οποία έχει υποστηρίξει ξεκάθαρα την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την ανάγκη για δίκαιη λύση στον πόλεμο.
«Ευχαριστούμε που δεν χάσατε την πίστη σας σε εμάς, όπως εμείς δεν χάνουμε την πίστη ότι θα έρθει η μέρα που θα καλωσορίσουμε όλους τους φίλους μας στην Ουκρανία με ειρήνη» ανέφερε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι μια κοινότητα εθνών «κάνει την ειρήνη πραγματικά διαρκή» και υπογράμμισε ότι όταν έχεις αληθινή διεθνή υποστήριξη, δεν μπορείς να συντριβείς και τα δικαιώματά σου μπορούν να αποκατασταθούν. «Κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο μόνος του – ούτε η Ρωσία, ούτε με τους λίγους συμμάχους της», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Κανείς δεν μπορεί να εξαπατήσει όλον τον κόσμο για πάντα, ούτε ο Πούτιν. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε όλους τους άλλους» συμπλήρωσε.
Καθώς συνέχισε την ομιλία του στο ιρλανδικό κοινοβούλιο, επεσήμανε τη σημασία της διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας που επιτεύχθηκε από το 2022 και την ανάγκη προστασίας της: «Η ανθρώπινη μνήμη είναι συχνά βραχεία και η προσοχή φευγαλέα, γι' αυτό παρακαλώ να θυμίζετε στον κόσμο κάθε φορά που είναι απαραίτητο ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μια εγκληματική και αδικαιολόγητη πράξη επιθετικότητας που απαιτεί δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως η Ρωσία θέλει να αντιμετωπίσει την Ουκρανία ως περιουσία της και τους Ουκρανούς «σαν να ανήκουν στην πίσω αυλή της». Τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να πάθει «αμνησία» για όσα έχουν επιτευχθεί στην αντίσταση κατά της Ρωσίας.
«Η Μόσχα δεν μπορεί να πιστεύει ότι θα ανταμειφθεί γι΄ αυτόν τον πόλεμο με κλεμμένα εδάφη και παιδιά», πρόσθεσε.
