Άρχισε η συνάντηση του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Τους έστησε 1,5 ώρα ο Ρώσος πρόεδρος

Είπε ότι η χώρα του είναι «ξανά ισχυρή και σεβαστή στη διεθνή σκηνή», αλλά και για την παρουσία του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, παραδέχεται ότι «έχουμε ένα πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να επιλύσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».Λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον «οικονομική συμμετοχή», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «επιλύσουν το ζήτημα»., και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να τον επιλύσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω, ένα χάλι. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια».Και βέβαια, δεν ξέχασε να μας υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο...