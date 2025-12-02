Άρχισε η συνάντηση του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Τους έστησε 1,5 ώρα ο Ρώσος πρόεδρος
Άρχισε η συνάντηση του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Τους έστησε 1,5 ώρα ο Ρώσος πρόεδρος
Είχε προηγηθεί γεύμα των Αμερικανών με τον επικεφαλής του ρωσικού επενδυτικού ταμείου Κιρίλ Ντμίτριεφ, έναν στενό συνεργάτη του Πούτιν
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Μόσχα η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ.
Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να αρχίσει γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), αλλά φαίνεται ότι καθυστέρησε περίπου 1,5 ώρα, λόγω της παρουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.
Η φωτογραφία έχει δοθεί από το Κρεμλίνο, οπότε έχει ενδιαφέρον η σκηνοθεσία της:
Στα δεξιά του Πούτιν βρίσκεται ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του κάθεται ο απεσταλμένος του Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ κάθεται στη μέση, με τον Τζάρετ Κούσνερ, στα αριστερά του.
Γύρω από το τραπέζι βρίσκονται και διερμηνείς.
Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο:
Είχε προηγηθεί γεύμα των Αμερικανών με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έναν στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.
Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι με τις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.
Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Πρόσθεσε πως η Ουκρανία επιθυμεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.
Ωστόσο, εξήγησε ότι τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα». Πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις, τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία Ρώσων και τη συμμαχία των προθύμων, δηλαδή των χωρών που αναζητούν να στηρίξουν μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.
Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO— Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025
Τραμπ: Ένα χάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά θα δώσω τέλοςΤην ίδια ώρα με την κρίσιμη συνάντηση στη Μόσχα, ο Ντόναλντ Τραμπ στο υπουργικό συμβούλιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη θέση των ΗΠΑ. Δεν ξέχασε βέβαια και τις επιδόσεις του στον τερματισμό των πολέμων.
Είπε ότι η χώρα του είναι «ξανά ισχυρή και σεβαστή στη διεθνή σκηνή», αλλά και για την παρουσία του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, παραδέχεται ότι «έχουμε ένα πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να επιλύσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».
Λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον «οικονομική συμμετοχή», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «επιλύσουν το ζήτημα».
«Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να τον επιλύσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω, ένα χάλι. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια».
Και βέβαια, δεν ξέχασε να μας υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο...
