Μεγάλη διαδήλωση στη Βενεζουέλα εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ - «Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων»

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «κλειστό» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, μήνυμα που οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Εν είδει αντιποίνων, ο Μαδούρο ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας αυτών των αεροπορικών εταιρειών στη χώρα.Αγωνιζόμαστε για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.Παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες.