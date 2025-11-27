Οι ΗΠΑ αναστέλλουν την εξέταση όλων των αιτήσεων Αφγανών για μετανάστευση μετά την επίθεση κατά των εθνοφρουρών
Η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό, σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».
Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.— USCIS (@USCIS) November 27, 2025
The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and…
