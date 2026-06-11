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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τουρλίδα Μεσολογγίου: Επιχείρησαν αεροσκάφη και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τουρλίδα Μεσολογγίου: Επιχείρησαν αεροσκάφη και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Η φωτιά στην περιοχή της Τουρλίδας Μεσολογγίου εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/06), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στις Αρχές
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην παραλίμνια περιοχή της Τουρλίδας, στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε μια πελάδα.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε η πρόσβαση στο σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν γρήγορα το μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή του. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες, εγκαταστάσεις ή άλλες κρίσιμες υποδομές της περιοχής. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Δείτε βίντεο του messolonghinews.gr από το σημείο:
Φωτογραφίες άρθρου: www.aixmi-news.gr
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε μια πελάδα.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε η πρόσβαση στο σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν γρήγορα το μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή του. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες, εγκαταστάσεις ή άλλες κρίσιμες υποδομές της περιοχής. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Δείτε βίντεο του messolonghinews.gr από το σημείο:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλιδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026
Φωτογραφίες άρθρου: www.aixmi-news.gr
UPD:
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