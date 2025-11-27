Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχουμε φάει τίποτα»

Ο γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και οι «σκιές» για σχέσεις με «φραπέ»

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον βουλευτή της Νίκης Γιώργο ΡούνταΡούντας: Δεν είναι πρόκληση από μια πολιτευτή που δηλώνει και αγρότισσα να κυκλοφορεί με πολυτελή ΙΧΣεμερτζίδου: Τα βίντεο ήταν για διαφήμιση της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αν δείτε οι αναρτήσεις συνοδεύονται και από την επωνυμία της εταιρείας. Οι φωτογραφίες από το εξωτερικό είναι από ταξίδια σε εκθέσεις που πήγαινα για την εταιρεία μου.Δεν εύχομαι να ψηφίζει η κατσίκα του γείτονα. Εύχομαι από 100 να τις κάνει 1000. Με την κακία δεν θα πάμε μπροστά.Αλ. Αυλωνίτης: τα χρήματα που λαμβάνετε εσείς και η οικογένεια σας είναι δημόσιο χρήμα. Θεωρείτε ότι είναι άδικη η έρευνα και ότι σας ρωτάμε για τα πολυτελή ΙΧ;Σεμερτζίδου: είναι σωστό να διασύρεις μια οικογένεια που πλέον δέχεται απειλές. Είμαστε στα όρια της κατάρρευσης. Έχω τον πατέρα μου στον νοσοκομείο με εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Να κάνει την δουλειά της η εισαγγελέας, η εφορία και ο Βουρλιώτης αλλά δεν μπορεί να μας δείχνουν με το δάχτυλο όλα τα ΜΜΕ με τις φάτσες μας και που μένουμεΑυλωνίτης: ισχύουν ότι βρέθηκαν σε λογαριασμό σας 1 εκατ ευρώΣεμερτζίδου: όχι. Που υπάρχει αυτό;Αυλωνίτης: σε δημοσιεύματαΣεμερτζίδου: όχι δεν ισχύειΖ. Κωνσταντοπούλου: τα έφαγαν γι αυτό δεν βρέθηκανΣεμερτζίδου: σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε. Έχετε αποδείξεις γι αυτό που λέτεΖ. Κωνσταντοπούλου: θα έρθει η ώρα που θα σας ρωτήσω.Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι ο σύντροφος της έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια, υποστήριξε ότι δεν θυμάται τα ποσά αν και επιχείρησε να διευκρινήσει ότι το κέρδος δεν ήταν μεγάλο.Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας την εξέταση της κυρίας Σεμερτζίδου επέλεξε να την κάνει προσωπικά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.Η πρόεδρος του κόμματος φρόντισε μάλιστα να δείξει από την πρώτη στιγμή την διάθεση της απέναντι στην μάρτυρα. “Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει εσείς κολυμπάτε στα λούσα”.Κωνσταντοπούλου: έχετε ανεβάσει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό πότε τον γνωρίσατε;Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαιΚωνσταντοπούλου: Πόσες φορές έχετε συναντηθεί ;Σεμερτζίδου: σε 8-10 σε εκδηλώσειςΚωνσταντοπούλου: Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο;Σεμερτυζίδου: ΌχιΚωνσταντοπούλου: Την κα Μπακογιάννη την γνωρίζετε ;Σεμερτζίδου: την έχω γνωρίσει σε κομματικές εκδηλώσειςΚωνσταντοπούλου: Μόνο από εκδηλώσειςΣεμερτζίδου: ΝαιΚωνσταντοπούλου: Η φωτογραφία με την κα Μπακογιάννη από που έχει ληφθεί ;Σεμερτζίδου: Αν θυμάμαι καλά στο ΖάππειοΚωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;Σεμερτζίδου: Ναι. Έχω συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις παρουσίασης αγροτικών προϊόντων. Έχω παρουσιάσει τα βότανα μουΚωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;Σεμερτζίδου: συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; με κατηγορείτε για κάτι;Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμοςΣεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετεΚωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατηΣεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.Νικολακόπουλος: παρακαλώ. Κάντε ερωτήσειςΚωνσταντοπούλου: μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος;Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλετε τα 30 οχήματα πόρσε και φεράρι;Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μουΚωνσταντοπούλου όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;Σεμερτζίδου: όχιΚωνσταντοπούλου: μήπως θυμηθήκατε που γνωρίσατε την κα Μπακογιάννη; Τον κύριο αυτόν τον ξέρετε;Σεμερτζίδου: τον κύριο Αδωνι;Κωνσταντοπούλουο: ναι τον κ. ΑδωνιΣεμερτζίδου: σε εκδήλωση. Να δω την φωτογραφία;Κωνσταντοπούλου: είναι και πολλές οι φωτογραφίεςΣεμερτζίδου: φυσικά είναι πολλέςΚωνσταντοπούλου: έτσι είναι οι εγκληματικές οργανώσειςΣεμερτζίδου: η φωτογραφία είναι ε εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΚοζάνηςΚωνσταντοπούλου: α βλέπω κι άλλη φωτογραφία με τον κύριο ΑδωνιΣεμερτζίδου: έχω και περισσότερες. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτεΚωνσταντοπούλου: εγώ ρωτάωΗ ένταση ανέβηκε και σε άλλο σημείοΚωνσταντοπούλου: τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκανΣεμερτζίδου: όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωσηΚωνσταντοπούλου: οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτείΣεμερτζίδου: δεν ισχύει αυτό που λέτεΚωνσταντοπούλου: πόσα χρήματα έχετε “φάει”Σεμερτζίδου: τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…Κωνσταντοπούλου: τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδωνΣεμερτζίδου: από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώΚωνσταντοπούλου: τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτώνΣεμερτζίδου: κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτεΝικολακόπουλος: ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πως λειτουργείτε κα ΚωνσταντοπούλουΚωνσταντοπούλου: συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα ΤέμπηΝικολακόπουλος: ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φοράΣτο σκαμνί των εξεταζόμενων της επιτροπής αμέσως μετά την κυρία Σεμερτζίδου κάθισε ο κ. Λάμπρος Αντωνόπουλος πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης.Κατά την εξέταση του κ. Αντωνόπουλου ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε έγγραφα που εμφανίζουν τον μάρτυρα να μεταβιβάζει τα αγροτικά του δικαιώματα - βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - στον Βασίλειο Ξυλούρη, γιό του επονομαζόμενου “φραπέ”.Λαζαρίδης: τον κ. Ξυλούρη τον γνωρίζετε;Αντωνόπουλος: όχιΛαζαρίδης: δεν έχετε καμία σχέση;Αντωνόπουλος: καμίαΛαζαρίδης: κι όμως από τα έγγραφα προκύπτει ότι η δήλωση σας για να επιδοτηθείτε το 2020 έγινε στο δικό του ΚΥΔΑντωνόπουλος: εκεί έγινε αλλά δεν τον γνώριζαΛαζαρίοδης: καμία σχέση μας είπατεΑντωνόπουλος: καμίαΛαζαρίδης: κι όμως το 2021 εμφανίζεστε να μεταβιβάζετε τα δικαιώματά σας στον γιο του ΞυλούρηΑντωνόπουλος: εγώ δεν έχω κάνει τέτοια μεταβίβαση. Δεν το αναγνωρίζω.Λαζαρίδης: καταθέτω το έγγραφο μεταβίβασης και το προσκομίζω και σε εσάς. Επιμένετε;Αντωνόπουλος: από την στιγμή που δεν ξαναέκανα αίτηση για επιδότηση το 2021 θεώρησα ότι εκεί τελειώνει το θέμα.Λαζαρίδης: μόνο το 2020 κάνετε αίτηση;Αντωνόπουλος: ναιΛαζαρίδης: εδώ έχω και μια δεύτερη αίτηση δική σας. Του 2021Αντωνόπουλος: δεν το έκανα εγώΛαζαρίδης: ποιος το έκανε;Αντωνόπουλος: δεν το ξέρω.Λαζαρίδης: εγώ βλέπω ότι υπάρχει φιλική - επαγγελματική σχέση . Μου κάνει εντύπωση πως ένας συνεργάτης του Ανδρουλάκη έχει τόσο στενές σχέσεις με τον ΞυλούρηΑντωνόπουλος: Απευθύνθηκα στο συνεταιριστικό ΚΥΔ όχι ότι ήξερα τον Ξυλούρη. Προσωπικός φίλος του Ανδρουλάκη δεν είμαι. Κομματικός φίλος στο ΠΑΣΟΚ είμαι.Λαζαρίδης: γνωρίζετε ότι μέσα στα ΑΦΜ που εκλέχθηκαν επί Σημανδράκου ήταν και το δικό σας και ζητήθηκαν αχρεώστητα;Αντωνόπουλος: δεν ενημερώθηκα. Αυτοβούλως επέστρεψα εγώ τα χρήματαΛαζαρίδης: από τα δημοσιεύματα ενημερωθήκατε; Αν δεν έβγαιναν τα δημοσιεύματα δε θα τα επιστρέφατε;Αντωνόπουλος: Δεν είχα ενημέρωση για κάτι επιλήψιμο. Βγήκαν τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν με μια υπόθεση που δεν είχα καμία σχέση. Είχα και την κομματική ιδιότητα και θεώρησα υποχρέωσή μου να τα επιστρέψωΝα σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κ. Λαζαρίδης εμφάνισε φωτογραφία των κ.κ. Αντωνόπουλου και Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι είναι από γάμο άλλου προσώπου. “Αυτή είναι φωτογραφία από τον δικό μου γάμο. Κάνετε λάθος” απάντησε ο μάρτυρας.Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Αντωνόπουλος έλαβε το 2020 επιδοτήσεις ύψους 15 χιλ ευρώ για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που δήλωνε σε περιοχές εκτός Κρήτης. Μετά το σάλο αναγκάστηκε να επιςτρέψει τα χρήματα και να παραιτηθεί από τη θέση του τοπικού γραμματέα του ΠΑΣΟΚ