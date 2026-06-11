Νέα επίθεση στον κόλπο του Ομάν: Ιρανικό φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε ενώ μετέφερε αγαθά, σώθηκαν τα πέντε μέλη πληρώματος
Νέα επίθεση στον κόλπο του Ομάν: Ιρανικό φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε ενώ μετέφερε αγαθά, σώθηκαν τα πέντε μέλη πληρώματος
Το ιρανικό πρακτορείο Mehr αποδίδει την επίθεση στις ΗΠΑ
Μια ιρανική φορτηγίδα επλήγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας Σιρίκ στο Ιράν, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, το σκάφος, χωρητικότητας 150 τόνων, ανήκε σε κατοίκους της περιοχής Σιρίκ και μετέφερε βασικά αγαθά από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν προς το Ιράν όταν δέχθηκε πλήγμα από αμερικανικό βλήμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πέντε ναυτικά μίλια από το λιμάνι Χασάμπ, σε μία θαλάσσια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.
Ο κυβερνήτης της Σιρίκ ανέφερε ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή μετά το συμβάν. Οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το πλήγμα προήλθε από αμερικανικά πυρά, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, το σκάφος, χωρητικότητας 150 τόνων, ανήκε σε κατοίκους της περιοχής Σιρίκ και μετέφερε βασικά αγαθά από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν προς το Ιράν όταν δέχθηκε πλήγμα από αμερικανικό βλήμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πέντε ναυτικά μίλια από το λιμάνι Χασάμπ, σε μία θαλάσσια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.
Ο κυβερνήτης της Σιρίκ ανέφερε ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή μετά το συμβάν. Οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το πλήγμα προήλθε από αμερικανικά πυρά, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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