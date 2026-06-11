Αποθέωση Αταμάν σε Χέιζ-Ντέιβις και μήνυμα τίτλου: Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στο γήπεδό μας, τώρα πάμε να το σηκώσουμε εκεί
SPORTS
Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις

Αποθέωση Αταμάν σε Χέιζ-Ντέιβις και μήνυμα τίτλου: Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στο γήπεδό μας, τώρα πάμε να το σηκώσουμε εκεί

Μιλώντας στα αποδυτήρια ο Τούρκος τεχνικός έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου ενώ αναφέρθηκε στον Αμερικανό φόργουρντ

Αποθέωση Αταμάν σε Χέιζ-Ντέιβις και μήνυμα τίτλου: Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στο γήπεδό μας, τώρα πάμε να το σηκώσουμε εκεί
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην 2η παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (2-2) με αποτέλεσμα ο τίτλος να κριθεί σε Game 5 στο ΣΕΦ.

Ένα από τα στατιστικά που έκαναν αίσθηση ήταν τα 48 λεπτά που αγωνίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Εργκίν Αταμάν να σχολιάζει το γεγονός με τον Αμερικανό φόργουορντ.

«Μπράβο. Κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά» είπε αρχικά και απευθύνθηκε στον Χέιζ-Ντέιβις: «Έχεις παίξει ποτέ 48 λεπτά στην Ευρώπη;» παίρνοντας την αρνητική απάντηση του Αμερικανού.

Και τον Άταμαν να λέει: «Όχι; Για τα πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Νομίζω ότι αύριο χρειάζεστε να ξεκουραστείτε. Για όλους αύριο δεν θα υπάρχει προπόνηση, πάρτε όλοι ρεπό, ξεκουραστείτε καλά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα, τώρα είναι η δική μας ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».
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