Αποθέωση Αταμάν σε Χέιζ-Ντέιβις και μήνυμα τίτλου: Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στο γήπεδό μας, τώρα πάμε να το σηκώσουμε εκεί