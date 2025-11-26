Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Μη φοράτε πιτζάμες και παντόφλες στα αεροπλάνα, ζητά από τους επιβάτες ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών
Ο Σον Ντάφι έχει αρχίσει μια «εκστρατεία κοσμιότητας» κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής - «Πείτε και ένα ευχαριστώ στους πιλότους», λέει ακόμη
Λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, αύριο Πέμπτη, που ανοίγει την εορταστική σεζόν στις ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, έχει ένα μήνυμα για τους Αμερικανούς: Σταματήστε να φοράτε πιτζάμες στα αεροπλάνα.
Σε ομιλία του στο αεροδρόμιο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ τη Δευτέρα, ο Ντάφι είπε ότι είχε παρατηρήσει «υποχώρηση της κοσμιότητας» μεταξύ των επιβατών των αεροπλάνων και για αυτό ξεκίνησε μια «εκστρατεία κοσμιότητας» για να ενθαρρύνει την ευγένεια και την υπομονή κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής.
Μάλιστα, ο Ντάφι ενθάρρυνε τους ταξιδιώτες να «λένε "παρακαλώ" και "ευχαριστώ" στους πιλότους και στους αεροσυνοδούς μας» και να ντύνονται «με κάποιο σεβασμό».
«Ξέρετε, είτε πρόκειται για ένα τζιν και ένα αξιοπρεπές πουκάμισο, θα ενθάρρυνα τους ανθρώπους να ντύνονται ίσως λίγο καλύτερα, κάτι που μας ενθαρρύνει να συμπεριφερόμαστε ίσως λίγο καλύτερα», είπε. «Ας προσπαθήσουμε να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες όταν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό».
Ο Ντάφι ενθάρρυνε επίσης τους επιβάτες να βοηθούν άλλους επιβάτες που δυσκολεύονται να βάλουν τις αποσκευές τους στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα «σαν πράξη πολιτισμού».
Τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δείχνουν ότι από το 2019 η αύξηση των διαταρακτικών ή βίαιων περιστατικών φτάνει το 400%.
