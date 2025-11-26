Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

σήμερα

Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα. Το έκαναν μόνο η Πλεύση Ελευθερίας οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.έχετε αποκαλυφθεί τι ψευταράς είστε. Αδιόρθωτος ψεύτης. Δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Τόσο καιρό δεν λέγατε ότι εξελέγησαν βουλευτές και οι σημερινοί βουλευτές της Πλεύσης τους έκλεψαν την έδρα. Εσείς τα λέγατε και εσείς είστε ψεύτης. Τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εσείς επινοήσατε για να χτυπήσετε την Πλεύση και τον Καραναστάση. Το κάνατε εσκεμμένα με εντολή Μητσοτάκη . Το έκαναν και άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ .είστε ψεύτραστην κα Φόνσου στην κα Διγενή δεν τους ζητήσετε να παραιτηθούν; Αυτά δεν τα είχε καταγγείλει τότε η ΝΔ. Η Πλεύση σας ενοχλεί. Οι βουλευτές μας είναι όλοι μαχόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι κολλητοί μου. Δεν είμαστε σαν κι εσάς με Σεμερτζίδου. Ούτε έχουμε ράβδους χρυσού σε λίστες της Ελβετίας.ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Να δούμε τον ισχυρισμό σας να δούμε ποιος λέει ψέματαεσείςπαρακαλώ πρόεδρε προστατέψτε μεπαρακαλώ μην το κάνετε κυρία Κωνσταντοπουλουεσείς δεν με προστατέψατε πρινμα εμφανίσατε μαγνητόφωνο. Τι να σας πω;απαγορεύεται από τον Κανονισμό;απαγορεύει ο Κανιονισμός να χορεύει κανείς εδώ;αυτό που κάνετε είναι εξυπηρέτηση στην κυβέρνησηο θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρηείστε ψεύτηςΜην με διακόπτετε επιτέλους ανάγωγη. Σταμάτα. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και έρχεσαι στην βουλή να μας κάνεις μαθήματα.Αν ισχύουν όσα είπατε για τον κ Καραναστάση ότι οικειοθελώς του παραχωρήθηκε η θέση τότε ο Μπιμπιλας πρέπει να παραιτηθεί. Πήρε την θέση της κυρίας Δάλλα χωρίς την δική της θέληση. Ή ο Καραναστάσης δικαίως είναι εδώ μέσα και αδίκως ο Μπιμπιλής ή το αντίθετο. Για να καταλάβετε ποιος είναι ψεύτης. Έρχεστε εδώ υποτίθεται υπέρ των γυναικών. Γιατί κόψατε τυχαία 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;Με τον Κασιδιάρη μαζί ρίξατε την κυβέρνηση του Σαμαρά.γελάω γιατί είστε πραγματικά γνήσιος ψεύτης. Βγήκατε εκτός εαυτού αποκαλύπτοντας το χιτλερικό σας πρόσωπο. Πάρτε μια ανάσα. Καταληφθήκατε να λέτε ψέματα. Είναι η δεύτερη φύση σας.