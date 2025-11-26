Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Η ηλικιωμένη πέθανε ενώ η 32χρονη κόρη έμεινε μόνη της μιας και ο μοναδικός συγγενής που είχε να τη φροντίζει ήταν η μητέρα της

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όπου έχασε τη ζωή της μία 75χρονη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.

Στο βίντεο φαίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατάει μπροστά και από πίσω να ακολουθεί η ΑμεΑ κόρη της. Ξαφνικά και ενώ περνάει το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα το αμάξι που οδηγούσε ο 84χρονος, χτυπάει ένα άλλο ΙΧ και πέφτει με φόρα πάνω στη γυναίκα και την κόρη της.

Το όχημα συνεχίζει την τρελή του πορεία χτυπώντας σταθμευμένα οχήματα μέχρι να ακινητοποιηθεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσε το  ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 32χρονη ΑμεΑ κόρη της είναι πλέον μόνη της μιας και ο μοναδικός συγγενής που είχε να τη φροντίζει ήταν η μητέρα της.


Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, ανάμεσα σε δύο οχήματα με τους οδηγούς να είναι ηλικίας 84 και 57 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός δεν έδωσε προτεραιότητα στο όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του ενός αυτοκινήτου.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αστυνομικοί έλαβαν δείγματα αίματος από τους οδηγούς για ανίχνευση αλκοόλ και ουσιών ενώ μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Μπουγιούκου αφέθηκαν ελεύθεροι.

