Η Μόσχα παίζει με τα όρια - Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη: Η δυσοίωνη προφητεία από διοικητή του ΝΑΤΟ

Ο διοικητής της Συμμαχικής Διοίκησης της Ανατολικής Πτέρυγας του, στρατηγός, προειδοποίησε ότι η Ρωσία αυξάνει συστηματικά τις προκλήσεις προς τη Συμμαχία, παραμένοντας όμως κάτω από το όριο ενεργοποίησης του Άρθρου 5, με στόχο να ωθήσει τοσε μια βεβιασμένη αντίδραση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση.Ο στρατηγός, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου, σημείωσε ότι ηαξιοποιεί ολοένα περισσότερο «υπέρ–τακτικές» μεθόδους, γνωρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει ισχυρή συμβατική αποτρεπτική ικανότητα, αλλά δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει ενέργειες στη λεγόμενηΌπως είπε, η Ρωσία επιδιώκει να δημιουργήσει ρωγμές στην ενότητα της Συμμαχίας, να διασπείρει διχόνοια και να πιέσει το ΝΑΤΟ να αντιδράσει σπασμωδικά. «Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε», τόνισε.Σύμφωνα με τον, τα μέτρα αποτροπής δεν έχουν αποθαρρύνει τη Ρωσία, η οποία «διευρύνει τα όρια ακριβώς κάτω από το Άρθρο 5». Οι συχνές προκλήσεις στα σύνορα της Συμμαχίας, οι δολιοφθορές χερσαίων και υποθαλάσσιων υποδομών, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι παρεμβολές σε συστήματα πλοήγησης και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του αυξανόμενου ρυθμού και της μειούμενης απόστασης μεταξύ των συμβάντων.Αναφερόμενος σε πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας, ο στρατηγός είπε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «με ακρίβεια, νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση», αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν θα σταματήσει τη Ρωσία από το να χρησιμοποιήσει «άλλο ένα υπέρ–εργαλείο» στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν, όπως υπογράμμισε, απαιτείται αναθεώρηση της στρατηγικής αποτροπής. «Η συλλογική άμυνα πρέπει να παραμείνει το Σχέδιο Β. Στόχος μας είναι να μη φτάσουμε ποτέ στο σημείο να πρέπει να αμυνθούμε. Το Σχέδιο Α πρέπει να είναι μια αξιόπιστη αποτροπή», ανέφερε.Ο Γκέρχαρτς διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να αμυνθεί έναντι μεγάλης κλίμακας επίθεσης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 5, η Συμμαχική Διοίκηση θα καθοδηγήσει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη στεριά, στον αέρα, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Η περιοχή ευθύνης της εκτείνεται από το ανατολικό μέτωπο έως τη Δυτική Ευρώπη και από τις Άλπεις έως τον ακραίο βορρά.Ο στρατηγός υπογράμμισε ότι με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, το ΝΑΤΟ έγινε ακόμη ισχυρότερο και ότι οι σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκε η άσκησηκατά την οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά όλα τα περιφερειακά αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας, αποδεικνύοντας — όπως είπε — ότι το ΝΑΤΟ είναι σε θέση να προστατεύσει «κάθε εκατοστό της επικράτειάς του».Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι ηεκλαμβάνει τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατία και την αργή ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας ως σημάδια αποδυνάμωσης της Συμμαχίας. Τόνισε δε ότι η Γερμανία πρέπει σταδιακά να αναλάβει πιο ηγετικό ρόλο, καθώς ο χρόνος για την απόκτηση κρίσιμων δυνατοτήτων είναι περιορισμένος. «Δεν έχουμε χρόνο μέχρι το 2029, το 2035 ή το 2040. Πρέπει όπου είναι δυνατόν να προμηθευτούμε έτοιμα συστήματα», είπε, αναφερόμενος και στους πυραύλους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή της.Ο Γκέρχαρτς τόνισε ακόμη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία, σε σημείο που ορισμένα συστήματα καθίστανται παρωχημένα μέσα σε εβδομάδες. Αν και τα άρματα μάχης, οι φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη παραμένουν κρίσιμα, χρειάζονται επίσης νέες δυνατότητες με υψηλή αποτρεπτική ισχύ πριν από το ξέσπασμα μιας σύγκρουσης. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη επενδύσεων σε δυνατότητες μακρινών χτυπημάτων, οι οποίες θα επιτρέπουν στο ΝΑΤΟ να στοχοποιεί στρατηγικούς στόχους «βαθιά στην εχθρική επικράτεια», αποτρέποντας μελλοντικούς αντιπάλους.Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη «νοοτροπίας ισχύος», η οποία θα δείχνει την ετοιμότητα των συμμάχων να προστατεύσουν όσα έχουν σημασία. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη. Αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα εμπλακούμε σε πόλεμο μέχρι το 2029, τα λόγια και οι πράξεις μας σήμερα πρέπει να μη γεννούν καμία αμφιβολία. Θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας», κατέληξε ο στρατηγός, προσθέτοντας ότι απαιτείται όχι μόνο ισχυρός στρατός, αλλά και ανθεκτική κοινωνία.