Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης



Φάμελλος: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος

Η Ρένα Δούρου ανακοίνωσε στη Βουλή την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη

Τη συντριβή του για την απώλεια τουεξέφρασε ολέγοντας ότι ο πρώην υπουργός «σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης» και πρόσθεσε ότι ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς και πραγματικός σύντροφος.«Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη.Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.Θα λείψεις από όλους μας.Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες.

Η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την Ρένα Δούρου.

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μου λέγανε στα νιάτα μου ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν θα μου ήταν πιστευτό.

Πριν από λίγη ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής της Α' Αθήνας, το 2015 και το 2019, καθώς και Υπουργός Επικρατείας, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή στο βήμα μόλις ήταν ο κύριος Καιρίδης, κύριε Καιρίδη ξέρετε, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους, που δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς.

Είχε δώσει μάχη για τον Ευρωκομουνισμό και τα Κινήματα του Περιβάλλοντος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα. Ιδίως για όσους και όσες όπως και εγώ και πολλές άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρεθήκαμε στη σκιά του να είναι εκεί, στα δύσκολα, πρωτίστως στα δύσκολα, με μια αισιοδοξία απαράμιλλη, όπως όλοι οι ενεργοί πολίτες που έδωσαν στο ελληνικό αριστερό κίνημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό», είπε.