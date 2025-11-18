Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Θεωρούνταν ο «Νέστoρας» του ΣΥΡΙΖΑ - Από το καλοκαίρι είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας - Υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα - Η πολιτική κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη
Μάλιστα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον συνάντησαν, κατά πληροφορίες, για τελευταία φορά μόλις προχθές, καθώς «έδινε όρθιος την μάχη», όπως ανέφεραν στο protothema.gr, ενώ σε πένθος βυθίστηκε από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστή η είδηση της απώλειάς του και το «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα, στη Λεωφόρο Αμαλίας. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε, κατά πληροφορίες, από τη ζωή, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, καθώς είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, έχοντας διαχρονικά στο πλευρό του, τη σύζυγό του, Εύη.
Για την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε σημείο αναφοράς λόγω της διαχρονικής δράσης του στις γραμμές της Αριστεράς, ενώ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας σχεδόν αφοσιωθεί στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Από τις τελευταίες θέσεις ευθύνης που ανέλαβε ήταν η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου «Ν.Πουλαντζάς», το ρόλο του οποίου θεωρούσε σημαντικό για τα πολιτικά συμφραζόμενα του 21ου αιώνα.
Η αποστασιοποίησή του από την ενεργό πολιτική υλοποιήθηκε διακριτικά, όπως ο ίδιος κινούνταν όλα τα χρόνια του δημόσιου βίου του, όταν απέφυγε να θέσει υποψηφιότητα για την νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά την παραίτηση Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, ενώ ο κοινοβουλευτικός του κύκλος ολοκληρώθηκε το 2019, καθώς στις εκλογές του 2023, τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, είχε τοποθετηθεί στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.
Ο «εξωστρεφής» του ΣΥΡΙΖΑ
Αν και ενταγμένος στην Αριστερά δεκαετίες τώρα, ένα από τα χαρακτηριστικά που του αναγνώριζαν στο πέρασμα του χρόνου οι κομματικοί σύντροφοί του ήταν η «εξωστρέφειά» του, παρότι βαθιά ταπεινός ο ίδιος, καθώς το επάγγελμα του μηχανικού του παρείχε τη δυνατότητα να συναναστραφεί με πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, ανατροφοδοτώντας την σκέψη του.
Σκέψη που συμβουλευόταν τακτικά τα περισσότερα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά καιρούς (μερικοί εκ των οποίων απαρέγκλιτα) και πρωτίστως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο η μεταξύ τους σχέση φάνταζε στα μάτια πολλών συντρόφων τους σχεδόν «οικογενειακή». Οι διακοπές στην Αίγινα, η αμέριστη αγάπη για τα παιδιά του πρώην Πρωθυπουργού, η διαρκής παρουσία του Αλέκου Φλαμπουράρη στην Κουμουνδούρου και το Μαξίμου είχαν προσδώσει στην στάση του πρώην Υπουργού χαρακτήρα απόλυτης προστασίας για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και για τον «Αλέξη, τον οποίο πίστεψε από τους πρώτους», σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές.
Παρόλα αυτά, ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε διανύσει πολλά χιλιόμετρα στην Αριστερά πριν την πολιτική άνοδο του Αλέξη Τσίπρα, αφού ως νεολαίος οργανώθηκε στο ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για αντιδικτατορική δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύοντας μέχρι το τέλος στη δυναμική του και πάνω από όλα στην πολιτική στόφα του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Φάμελλος: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος
Τη συντριβή του για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι ο πρώην υπουργός «σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης» και πρόσθεσε ότι ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς και πραγματικός σύντροφος.
«Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη.
Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.
Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.
Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.
Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.
Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.
Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.
Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.
Θα λείψεις από όλους μας.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες.
Η Ρένα Δούρου ανακοίνωσε στη Βουλή την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη
Η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την Ρένα Δούρου.
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μου λέγανε στα νιάτα μου ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν θα μου ήταν πιστευτό.
Πριν από λίγη ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής της Α' Αθήνας, το 2015 και το 2019, καθώς και Υπουργός Επικρατείας, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή στο βήμα μόλις ήταν ο κύριος Καιρίδης, κύριε Καιρίδη ξέρετε, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους, που δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς.
Είχε δώσει μάχη για τον Ευρωκομουνισμό και τα Κινήματα του Περιβάλλοντος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα. Ιδίως για όσους και όσες όπως και εγώ και πολλές άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρεθήκαμε στη σκιά του να είναι εκεί, στα δύσκολα, πρωτίστως στα δύσκολα, με μια αισιοδοξία απαράμιλλη, όπως όλοι οι ενεργοί πολίτες που έδωσαν στο ελληνικό αριστερό κίνημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό», είπε.
