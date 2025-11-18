Αχαΐα: Ανατροπή με τον 4χρονο που έχασε την ζωή του - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Αχαΐα: Ανατροπή με τον 4χρονο που έχασε την ζωή του - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
O 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με τη μηχανή τον τετράχρονο - Το όχημα, που κατασχέθηκε, γλίστρησε και έπεσε στο κενό
Ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 25χρονου, ο θείος του παιδιού πήγε σήμερα το πρωί στην αστυνομία, λέγοντας την αλήθεια, καθώς όπως υποστηρίζει «είχε χάσει τον ύπνο του».
Ο δικηγόρος, Θοδωρής Χρονόπουλος, ανέφερε στο protothema.gr ότι ο εντολέας του είπε: «Δεν μπορώ να το αντέξω, το παιδάκι ήθελε να ανέβει στη γουρούνα που ήταν στην αυλή» και πρόσθεσε: «Ο 25χρονος δεν ήθελε να του χαλάσει χατίρι και τον ανέβασε για να τον πάει βόλτα. Με το ένα χέρι κρατούσε το παιδί και με το άλλο οδηγούσε τη γουρούνα και λίγα μέτρα από την είσοδο της αυλής έγινε το μοιραίο. Του γλίστρησε η γουρούνα κι έπεσε μαζί με το παιδί και τη γουρούνα κάτω από τη μάντρα με αποτέλεσμα να πεθάνει αργότερα ο τρίχρονος».
Σημειώνεται πως η γουρούνα βρέθηκe και κατασχέθηκε, ενώ ο 25χρονος δεν είχε άδεια για το όχημα
Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.
Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρόνου
