Αχαΐα: Ανατροπή με τον 4χρονο που έχασε την ζωή του - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα



Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρόνου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 25χρονου, ο θείος του παιδιού πήγε σήμερα το πρωί στην αστυνομία, λέγοντας την αλήθεια, καθώς όπως υποστηρίζει «είχε χάσει τον ύπνο του».



Ο δικηγόρος, Θοδωρής Χρονόπουλος, ανέφερε στο protothema.gr ότι ο εντολέας του είπε:

«

Δεν μπορώ να το αντέξω, το παιδάκι ήθελε να ανέβει στη γουρούνα που ήταν στην αυλή» και πρόσθεσε: «Ο 25χρονος δεν ήθελε να του χαλάσει χατίρι και τον ανέβασε για να τον πάει βόλτα. Με το ένα χέρι κρατούσε το παιδί και με το άλλο οδηγούσε τη γουρούνα και λίγα μέτρα από την είσοδο της αυλής έγινε το μοιραίο. Του γλίστρησε η γουρούνα κι έπεσε μαζί με το παιδί και τη γουρούνα κάτω από τη μάντρα με αποτέλεσμα να πεθάνει αργότερα ο

τρίχρονος

».





σήμερα