Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού

Οι δηλώσεις Πιστόριους εντάσσονται σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 15 Νοεμβρίου στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου ο Γερμανός υπουργός υποστήριξε ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.