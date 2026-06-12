Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Ακύλας: Ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα
Ακύλας: Ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί και ποιες άλλες εμφανίσεις περιλαμβάνει η καλοκαιρινή περιοδεία του
Για την πρώτη του καλοκαιρινή περιοδεία ετοιμάζεται ο Ακύλας. Μετά την γεμάτη ενέργεια ζωντανή εμφάνισή του στη σκηνή της Eurοvisiοn, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι του «Ferto», ο νεαρός καλλιτέχνης έχει προγραμματίσει σειρά συναυλιών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Στις 30 Ιουνίου στην θα πραγματοποιήσει ένα live στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και λίγες μέρες νωρίτερα, στις 23 Ιουνίου, θα τραγουδήσει στην Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη.
O ίδιος υπόσχεται στο κοινό καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες μουσική, χορό, ένταση και παλμό σαν ένα ξέφρενο πάρτι θα φέρει την δική του, ιδιαίτερη προσωπική σφραγίδα.
Στις 30 Ιουνίου στην θα πραγματοποιήσει ένα live στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και λίγες μέρες νωρίτερα, στις 23 Ιουνίου, θα τραγουδήσει στην Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη.
O ίδιος υπόσχεται στο κοινό καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες μουσική, χορό, ένταση και παλμό σαν ένα ξέφρενο πάρτι θα φέρει την δική του, ιδιαίτερη προσωπική σφραγίδα.
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