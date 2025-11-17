Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη COP με την Τουρκία

Οι δύο χώρες, οι οποίες έχουν δηλώσει αμφότερες υποψήφιες, βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά τη διοργάνωση αυτής της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή