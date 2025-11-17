Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο Ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου του 1975 - Οι κατηγορίες, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και οι απολογίες - Πώς περιέγραψαν την εισβολή του τανκς, ο ρόλος που είχαν οι προβοκάτορες και ο υπουργός Αμυνας που είχε την κόρη του έγκλειστη στο Πολυτεχνείο