COP30: Εισβολή διαδηλωτών και τραυματίες στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο
COP30: Εισβολή διαδηλωτών και τραυματίες στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Βραζιλία

Ακτιβιστές συγκρούστηκαν με φρουρούς ασφαλείας του ΟΗΕ στο Μπελέμ – Αντιδράσεις για τη διεξαγωγή της διάσκεψης στον Αμαζόνιο

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Βραζιλία, όταν ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στον χώρο του συνεδρίου στο Μπελέμ, προκαλώντας συγκρούσεις με τη φρουρά ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεκάδες ακτιβιστές εισέβαλαν βίαια στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, κρατώντας ορισμένοι ρόπαλα και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι φρουροί ασφαλείας του ΟΗΕ προσπάθησαν να τους απομακρύνουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.



Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι ένας φρουρός ασφαλείας απομακρύνθηκε από το σημείο με αναπηρικό αμαξίδιο, κρατώντας την κοιλιά του, προφανώς τραυματισμένος. Οι διαδηλωτές, που αποτελούσαν ομάδα εκατοντάδων ατόμων, διαλύθηκαν λίγο αργότερα από τον χώρο, ενώ ορισμένοι φρουροί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από τύμπανο που πέταξε διαδηλωτής, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα στο μέτωπο.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδα διαδηλωτών να τρέχει προς την είσοδο του συνεδριακού κέντρου, να σπρώχνει τις πόρτες και να περνά μέσα από αφύλακτα σημεία ασφαλείας. Σε άλλο βίντεο, διαδηλωτές ντυμένοι στα κίτρινα φαίνονται να πανηγυρίζουν κρατώντας πλακάτ, ενώ το προσωπικό ασφαλείας προσπαθεί να τους απωθήσει.

Η COP30, που ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου, διεξάγεται φέτος στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στις παρυφές του Αμαζονίου. Η επιλογή της πόλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για το αν η διεξαγωγή μιας διάσκεψης για το κλίμα σε μια περιοχή που πλήττεται από αποψίλωση και περιβαλλοντική εκμετάλλευση στέλνει το σωστό μήνυμα.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση πράσινων πολιτικών και στη δίκαιη μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Πρόκειται για αναπτυσσόμενη είδηση, και περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευθούν τις επόμενες ώρες.



