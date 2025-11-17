Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Μετά τα επεισόδια ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡΑΣ - Γεωργιάδης: Ντροπή τους
Βίντεο από τα επεισόδια με τραυματίες που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο όταν ομάδες ακροαριστερών συνεπλάκησαν με αναρχικούς δημοσίευσε στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας «στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες (σ.σ. το Σάββατο)».
«Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.
Μετά τα επεισόδια ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡΑΣ.
Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Με το βλέμμα στον κόσμο της εργασίας και τους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουμε με πίστη στο να χτίζουμε αναχώματα απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση και μια συμβιβασμένη αντιπολίτευση που πλήττουν την κοινωνία, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εξαχρειώνουν τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο, εμμένουν στην κούρσα των εξοπλισμών και καταστρέφουν κάθε φυσικό πόρο της χώρας.
Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας «στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες (σ.σ. το Σάββατο)».
«Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.
Στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο… pic.twitter.com/ZjiuHbcHwy— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025
Μετά τα επεισόδια ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡΑΣ.
Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 για διακοπή συνεργασίας με την ΑΡΑΣ— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 16, 2025
Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του…
Η ανακοίνωση του Μερα25Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου.
Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Με το βλέμμα στον κόσμο της εργασίας και τους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουμε με πίστη στο να χτίζουμε αναχώματα απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση και μια συμβιβασμένη αντιπολίτευση που πλήττουν την κοινωνία, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εξαχρειώνουν τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο, εμμένουν στην κούρσα των εξοπλισμών και καταστρέφουν κάθε φυσικό πόρο της χώρας.
Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα.
Τι είναι η ΑΡΑΣΌπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΑΡΑΣ «η Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση αποτελεί πολιτική οργάνωση με κομμουνιστικó προσανατολισμό που τοποθετείται στην επαναστατική – αντικαπιταλιστική αριστερά. Ιδρύθηκε το 1997 και προέρχεται από το ρεύμα του κοινωνικού ριζοσπαστισμού, που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του 80 και 90 στους χώρους της νεολαίας και ειδικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αποκρυσταλλώθηκε στις αριστερές συσπειρώσεις φοιτητών, τις ΕΑΑΚ και την πολιτική ομάδα Αριστερές Συσπειρώσεις».
Στόχος της είναι «να συμβάλλει στην επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, στην οικοδόμηση της εργατικής και λαϊκής εξουσίας στην κατεύθυνση προς τον κομμουνισμό. Συγκροτείται στη βάση των θέσεων του επαναστατικού μαρξισμού. Στηρίζεται στις θεωρητικές και επιστημονικές αρχές που επεξεργάστηκαν οι Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν. Αναγνωρίζει τις επεξεργασίες και την συμβολή των ανανεωτικών κριτικών κομμουνιστικών ρευμάτων που προέκυψαν από τη μαζική κοινωνική κριτική και πάλη στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού αλλά και του υπό ανάπτυξη κόσμου μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα