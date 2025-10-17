Αποποιείται τους τίτλους του ο πρίγκιπας Άντριου μετά τις νέες αποκαλύψεις για εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν

«Α ρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου αποδίδονται», δήλωσε - Ο Άντριου δεν θα συμμετέχει πλέον στις εορταστικές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας τα Χριστούγεννα και δεν θα είναι δούκας του Γιορκ