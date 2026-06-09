Απογοητευμένη η Airbus από την εγκατάλειψη του σχεδίου για το ευρωπαϊκό μαχητικό, αλλά «πρέπει να συνεχιστεί»
ΚΟΣΜΟΣ
Airbus Μαχητικό Γαλλία Γερμανία Dassault

Απογοητευμένη η Airbus από την εγκατάλειψη του σχεδίου για το ευρωπαϊκό μαχητικό, αλλά «πρέπει να συνεχιστεί»

Ο Μάικ Σέλχορν, πρόεδρος στο Τμήμα Άμυνας και Διαστήματος της Airbus, ζήτησε να συνεχιστούν άλλες πτυχές του προγράμματος καθώς, όπως είπε, το SCAF είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό μαχητικό αεροσκάφος

Απογοητευμένη η Airbus από την εγκατάλειψη του σχεδίου για το ευρωπαϊκό μαχητικό, αλλά «πρέπει να συνεχιστεί»
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής αεροσκαφών Airbus εξέφρασε σήμερα την «απογοήτευσή» της για την εγκατάλειψη του σχεδίου κατασκευής του γαλλο-γερμανικού μαχητικού αεροσκάφους SCAF, αλλά το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ιστορία της αεροναυπηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε ορισμένες πτυχές του σχεδίου «πρέπει να συνεχιστεί».

Αναγνωρίζοντας ότι δεν «κατάφεραν να συμφωνήσουν με τη Dassault», ο Μάικ Σέλχορν, πρόεδρος στο Τμήμα Άμυνας και Διαστήματος της Airbus, ζήτησε να συνεχιστούν άλλες πτυχές του προγράμματος καθώς «το SCAF είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό μαχητικό αεροσκάφος», κατά τη διάρκεια συνόδου για την αεροπορία στο Βερολίνο.

Το Βερολίνο και το Παρίσι ενταφίασαν οριστικά χθες, Δευτέρα, το σχέδιο για την κατασκευή μαχητικού επόμενης γενιάς από κοινού με την Ισπανία (SCAF στα γαλλικά, FCAS στα αγγλικά), κάτι που αναμενόταν να συμβεί εδώ και μήνες, εν μέσω των άλυτων εντάσεων μεταξύ των δύο βιομηχανιών που θα διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του, της Airbus και της Dassault.

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