Απογοητευμένη η Airbus από την εγκατάλειψη του σχεδίου για το ευρωπαϊκό μαχητικό, αλλά «πρέπει να συνεχιστεί»

Ο Μάικ Σέλχορν, πρόεδρος στο Τμήμα Άμυνας και Διαστήματος της Airbus, ζήτησε να συνεχιστούν άλλες πτυχές του προγράμματος καθώς, όπως είπε, το SCAF είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό μαχητικό αεροσκάφος