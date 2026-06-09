Υποβαθμίζει ο Τραμπ την κατάρριψη του Apache στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έγινε και τίποτα, ο πιλότος είναι μια χαρά...»

Μια έμμεση αναφορά έκανε αργά την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι «οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή του ενδεχομένου να βρεθούν στο μέσο διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες».Στην ίδια ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει ότι το ελικόπτερο τύπουσυνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.