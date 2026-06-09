Υποβαθμίζει ο Τραμπ την κατάρριψη του Apache στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έγινε και τίποτα, ο πιλότος είναι μια χαρά...»
Υποβαθμίζει ο Τραμπ την κατάρριψη του Apache στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έγινε και τίποτα, ο πιλότος είναι μια χαρά...»
Μερικές μόνο ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων
Ο Ντόναλντ Τράμπ έριξε δραματικά τους τόνους σε σχέση με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν ήταν κάτι το σπουδαίο.
Σε τηλεφωνική συνομιλία με την Wall Street Journal την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε καταρχάς ότι ο αποκλεισμός έκανε το Ιράν «πολύ φτωχό» ενώ είπε ότι θα τον διατηρούσε σε ισχύ τον αποκλεισμό για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο.
Παράλληλα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό με το ελικόπτερο, λέγοντας ότι «δεν ήταν κάτι σοβαρό» («it wasn't a big deal») και τονίζοντας ότι «ο πιλότος είναι καλά».
Το πλήρωμα του Apache πέρασε δύο ώρες στο νερό καθώς έπεφτε το σκοτάδι, σύμφωνα με τον πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπο της CETTCOM.
Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε πάντως τη διαφυγή του πληρώματος από το καταρριφθέν αεροσκάφος ως μια στιγμή «που ο Θεός έβαλε το χέρι του».
Νωρίτερα το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει ότι οι Ιρανοί είναι πίσω από την πτώση του Apache στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο νέες πληροφορίες φώτισαν διαφορετικά το περιστατικό.
Ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές, χωρίς να είναι σαφές για την ώρα αν έγινε η σύγκρουση έγινε από πρόθεση ή όχι.
Μια άλλη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι ιρανικό drone τύπου Shahed συγκρούστηκε με το αμερικανικό ελικόπτερο.
Πρόκειται για την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη και αεροπορική αναγνώριση, ενώ χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν σε μικρά ιρανικά σκάφη.
Το πλήρωμα του ελικοπτερου, πιλότος και συγκυβερνήτης, διασώθηκαν από θαλάσσιο drone.
Σε τηλεφωνική συνομιλία με την Wall Street Journal την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε καταρχάς ότι ο αποκλεισμός έκανε το Ιράν «πολύ φτωχό» ενώ είπε ότι θα τον διατηρούσε σε ισχύ τον αποκλεισμό για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο.
Παράλληλα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό με το ελικόπτερο, λέγοντας ότι «δεν ήταν κάτι σοβαρό» («it wasn't a big deal») και τονίζοντας ότι «ο πιλότος είναι καλά».
Το πλήρωμα του Apache πέρασε δύο ώρες στο νερό καθώς έπεφτε το σκοτάδι, σύμφωνα με τον πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπο της CETTCOM.
Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε πάντως τη διαφυγή του πληρώματος από το καταρριφθέν αεροσκάφος ως μια στιγμή «που ο Θεός έβαλε το χέρι του».
Νωρίτερα το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει ότι οι Ιρανοί είναι πίσω από την πτώση του Apache στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο νέες πληροφορίες φώτισαν διαφορετικά το περιστατικό.
Ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές, χωρίς να είναι σαφές για την ώρα αν έγινε η σύγκρουση έγινε από πρόθεση ή όχι.
A U.S. official told me the investigation determined that an Iranian drone hit the U.S. helicopter and got it to crash. The U.S. official said the investigation still hasn't determined if it was intentional or not https://t.co/cYvREC1Cdu— Barak Ravid (@BarakRavid) June 9, 2026
Πρόκειται για την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη και αεροπορική αναγνώριση, ενώ χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν σε μικρά ιρανικά σκάφη.
Το πλήρωμα του ελικοπτερου, πιλότος και συγκυβερνήτης, διασώθηκαν από θαλάσσιο drone.
Μια έμμεση αναφορά έκανε αργά την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, που είπε ότι «οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή του ενδεχομένου να βρεθούν στο μέσο διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες».
Στην ίδια ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει για την πτώση του Apache, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει ότι το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.
Στην ίδια ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει για την πτώση του Apache, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει ότι το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.
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