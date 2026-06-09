Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί, σκοτώνοντας βρέφος στη Χεβρώνα

Ισραηλινή ΜΚΟ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ισραηλινός στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε οικογένεια Παλαιστινίων σε συνοικία της Χεβρώνας, σκοτώνοντας ένα βρέφος επτά μηνών