Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου μετά τη χολιγουντιανή διάρρηξη της Κυριακής

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εγκατάστασης, μετά τη χθεσινή θεαματική ληστεία κοσμημάτων που συγκλόνισε τη Γαλλία. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επισκέπτες που είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους για να επισκεφτούν το Μουσείο, να μείνουν τελικά άπραγοι στον προαύλιο χώρο.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της γαλλικής κυβέρνησης, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχτηκε τα κενά ασφαλείας στην προστασία του Λούβρου, τα οποία οδήγησαν τους ληστές να αποσπάσουν χθες, μέρα μεσημέρι, τα αυτοκρατορικά κοσμήματα από το φημισμένο μουσείο.
«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού οι ληστές κατάφεραν να σταθμεύσουν έναν ανελκυστήρα επίπλων στο κέντρο του Παρισιού, να ανέβουν σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά, να αρπάξουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν μια απογοητευτική εικόνα για τη Γαλλία», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.
Louvre Heist: Napoleon's Jewels Stolen— Pisklauren (@pisklauren) October 20, 2025
The Louvre was urgently closed today after a daring robbery. According to French media, the thieves stole nine pieces of jewelry, presumably from a collection associated with Napoleon and Josephine. These included tiaras, brooches, and… pic.twitter.com/ZRJq5ZCD4o
