Αυτά είναι τα οκτώ κοσμήματα που έκλεψαν από το Λούβρο - Η καρφίτσα με τα 2.634 διαμάντια που το μουσείο είχε αγοράσει για 6,7 εκατ. ευρώ



Η ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τέσσερις: δύο ήταν ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα υποδυόμενοι τους εργάτες και βρίσκονταν σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα ενώ άλλοι δύο ήταν με σκούτερ. Με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο του κτιρίου, από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Το BFMTV, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα, φαίνεται να «πριονίζει» γυάλινη προθήκη στην φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Οι δράστες έσπασαν δύο προθήκες, μία για τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και η άλλη για τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων» χρησιμοποιώντας τροχό, πριν κλέψουν τα κοσμήματα.

Το ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας - Τα κοσμήματα που έκλεψαν

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν ξανά με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η

βρήκε δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, walkie talkie, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο και ένα κόσμημα που βρισκόταν στο δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από

, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου