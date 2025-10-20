Διοικητική έρευνα για τη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση

Αντιμέτωπη με ερωτήσεις για τις αποτυχίες στο σύστημα φύλαξης του, μετά τη θεαματική ληστεία της Κυριακής, ηδήλωσε ότι η ευθύνη δεν ανήκει στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά σε «τέσσερις δεκαετίες εγκατάλειψης» της ασφάλειας στα πολιτιστικά ιδρύματα της. Παράλληλα, προανήγγειλε διοικητική έρευνα για το περιστατικό της Κυριακής που έστειλε μια άσχημη εικόνα για τη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο.Μιλώντας στην εκπομπή «1245» του καναλιού M6, η Ντατί απέρριψε τις κατηγορίες περί κυβερνητικής αμέλειας και κατηγόρησε τους προκατόχους της για χρόνια αδράνεια. «Η ευθύνη ανήκει στα σαράντα χρόνια εγκατάλειψης της ασφάλειας των έργων στο Λούβρο», τόνισε. «Η σκόνη μπήκε κάτω από το χαλί. Αναρωτήθηκε κανείς ποτέ πραγματικά για τα συστήματα ασφαλείας στα μουσεία μας; Δεν πιστεύω πως έχει γίνει», πρόσθεσε.Η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι τόσο οι αρχές όσο και η διεύθυνση του Λούβρου είχαν ήδη εντοπίσει τις αδυναμίες στη φύλαξη των έργων, ακόμη και πριν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αποκάλυψε πως το ένα τρίτο των αιθουσών δεν διαθέτει σύστημα βιντεοεπιτήρησης.«Έχουν ζητηθεί περισσότεροι από τρεις ελέγχους ασφαλείας από το 2022», εξήγησε η. «Τα πορίσματα παραδίδονταν τακτικά». Όπως υπενθύμισε, στο πλαίσιο των έργων που είχε ανακοινώσει ο πρόεδροςστις αρχές του έτους, προβλέπεται η πλήρης αναβάθμιση όλων των συστημάτων ασφαλείας του μουσείου — διαδικασία που εξελίσσεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανακαινίσεις των αιθουσών., ωστόσο, κατήγγειλε ότι οι εργασίες καθυστερούν εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών των δημόσιων συμβάσεων: «Παίρνει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι με ιδιωτικούς φορείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να ζητηθούν παρεκκλίσεις, όπως συνέβη με το έργο αποκατάστασης της Νοτρ Νταμ.Αναφερόμενη στην έρευνα για τη ληστεία, η υπουργός διαβεβαίωσε ότι «τα συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν». Έπειτα από συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικώνανακοίνωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα διενεργήσειγια να καταγραφεί «με ακρίβεια λεπτό προς λεπτό» η αλληλουχία των γεγονότων κατά τη διάρκεια της διάρρηξης., από την πλευρά του, θα αποστείλει οδηγία προς όλους τους περιφερειάρχες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας.Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία τηςκαι των επικεφαλής της αστυνομίας, με στόχο να διαπιστωθεί τι λειτούργησε και τι όχι κατά τη διάρκεια της ληστείας, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο Παρίσι.