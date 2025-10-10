Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, 36 τραυματίες - Θα με σκότωναν, λέει φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου
Δύο ομάδες ισραηλινών εποίκων οπλισμένων με ξύλα και πέτρες επιτέθηκαν σε όσους μάζευαν ελιές και στους δημοσιογράφους
Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε εκδήλωση για την συγκομιδή ελιάς στο παλαιστινιακό χωριό Beita, στη Δυτική Όχθη. Ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου τραυματίστηκε.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι οι επιθέσεις των εποίκων προκάλεσαν τον τραυματισμό 36 ατόμων. «Στα 30 χρόνια της καριέρας μου, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω βία αυτού του είδους», λέει ο Jaafar Ashtiyeh, παλαιστίνιος φωτογράφος που ζει στην πόλη Νάμπλους. «Αν δεν είχα καταφέρει να ξεφύγω, θα με είχαν σκοτώσει», προσθέτει, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Ο Ashtiyeh κάλυπτε τη συγκομιδή ελιάς στο Beita, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο έργο των ισραηλινών και ξένων ακτιβιστών για την ειρήνη που είχαν έρθει να υποστηρίξουν τους κατοίκους ενόψει των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων των εποίκων κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής.
Δύο ομάδες ισραηλινών εποίκων οπλισμένων με ξύλα και πέτρες -περίπου 70 άτομα- επιτέθηκαν σε όσους μάζευαν ελιές και στους δημοσιογράφους. Ο φωτογράφος αναφέρει πως τον χτύπησαν αρκετές πέτρες στην πλάτη και τα χέρια και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο έχοντας μώλωπες.
Το αυτοκίνητό του, μαζί με μερικά άλλα που ήταν παρκαρισμένα σε ασφαλή απόσταση από το χωράφι, λιθοβολήθηκε και στη συνέχεια πυρπολήθηκε. Ο Ashtiyeh λέει ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που ήταν παρόντες πριν από την επίθεση δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν τους εποίκους να προχωρήσουν, αλλά αντίθετα έριξαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες σε όσους μάζευαν ελιές και τους ακτιβιστές για να τους διαλύσουν.
«Καλούμε τον ισραηλινό στρατό όχι μόνο να διασφαλίσει την προστασία των δημοσιογράφων που ασκούν το επάγγελμά τους, αλλά και να φροντίσει ώστε οι δράστες να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη», προσθέτει.
Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.
Επίθεση με ξύλα, πέτρες και φωτιές σε αυτοκίνητα
«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την εξωφρενική επίθεση, η οποία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του ολοένα και πιο επικίνδυνου εργασιακού περιβάλλοντος για τους δημοσιογράφους μας στη Δυτική Όχθη», δηλώνει ο Mehdi Lebouachera, αρχισυντάκτης του Γαλλικού Πρακτορείου.
