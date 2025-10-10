Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
30 ΣΧΟΛΙΑ
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σχολίασε τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας ότι το βραβείο αποτελεί «αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων» και κάλεσε σε ενότητα για την ολοκλήρωση του στόχου της «κατάκτησης της ελευθερίας».

Η  Ματσάδο, σε μήνυμά της, υπογράμμισε ότι η διεθνής αυτή διάκριση δεν αφορά μόνο το πρόσωπό της, αλλά ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας που, όπως είπε, «παλεύει επί χρόνια για ελευθερία και δημοκρατία». «Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», έγραψε χαρακτηριστικά η Ματσάδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι της νίκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμμάχους της Βενεζουέλας στη διεθνή σκηνή, τονίζοντας ότι «περισσότερο από ποτέ» στηρίζει τις ελπίδες της «στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου», που –όπως σημείωσε– αποτελούν «τους κύριους συμμάχους».

Η Ματσάδο έκλεισε το μήνυμά της αφιερώνοντας το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη στην υπόθεσή μας».

Η αντίδρασή της όταν έμαθε ότι είναι η νικήτρια του Νόμπελ

Η Ματσάδο δήλωσε «βρίσκομαι σε σοκ» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε η ομάδα Τύπου της στο AFP. «Θεέ μου... Δεν έχω λόγια» πρόσθεσε.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας» είπε μεταξύ άλλων, όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.

Δείτε το βίντεο:

Κλείσιμο

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την επιτροπή Νόμπελ ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

Νωρίτερα, έντονη ήταν η αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά την ανακοίνωση της φετινής νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ να επιτίθεται στην επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τσουνγκ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές».

Ο Τσουνγκ χαρακτήρισε τον Τραμπ «άνθρωπο με την καρδιά ανθρωπιστή», προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που μπορεί να μετακινεί βουνά μόνο με τη δύναμη της θέλησής του».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, με αρκετούς από τους υποστηρικτές του –μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου– να στηρίζουν δημόσια την υποψηφιότητά του.

