Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Ο νεκρός είναι Ουκρανός, 31 ετών και βρέθηκε δεμένος με τάιραπ και έχει ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου - Για εισβολή τεσσάρων ατόμων στο διαμέρισμα μιλά ο άνδρας που βρέθηκε τραυματισμένος

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Νεκρός, έχοντας ξυλοκοπηθεί ανηλεώς, εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής ένας άνδρας από την Ουκρανία, 31 ετών, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ένας ακόμη άνδρας, 48 ετών, σοβαρά τραυματισμένος. Τόσο ο νεκρός, όσο και ο τραυματίας φέρουν χτυπήματα, ενώ ο νεκρός ήταν δεμένος με τάιραπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας που ειδοποίησε την αστυνομία, υποστήριξε ότι 4 άτομα  εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους χτύπησαν. Πάντως, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα. Ο τραυματίας μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό.  Τα δύο θύματα, νεκρός και τραυματίας, είναι Ουκρανοί στην καταγωγή, αλλά με διαβατήρια Πολωνίας. 
Η αστυνομία εξετάζει όλες τις εκδοχές με επικρατέστερη να έχει προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον έναν να καταλήγει νεκρός και ο άλλος τραυματίας. Σημειώνεται ότι ο 48χρονος υποστήριξε ότι και εκείνος ήταν δεμένος και κατάφερε να λυθεί. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, που ερευνάται αν είναι κλεμμένες.



