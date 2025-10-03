«Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων και στην παράδοση της εξουσίας στη Γάζα σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες: Η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ
Η Χαμάς δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνει με τον αφοπλισμό, ζητά μόνιμη εκεχειρία και άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας
Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε αρχικά το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.
Πολύ σύντομα, η είδηση μεταδόθηκε απ' όλα τα διεθνή πρακτορεία, με τις πρώτες λεπτομέρειες της απάντησης να βγαίνουν στη δημοσιότητα.
Σε επίσημη δήλωσή της, μέσω Telegram, η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Όπως έκανε γνωστό, είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση μόνιμης εκεχειρίας και να προχωρήσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις, για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας.
Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σχήμα αποτελούμενο από ανεξάρτητες προσωπικότητες, που να μην συνδέονται με κάποια πολιτική οργάνωση.
Από την απάντησή της, ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα πράξει αναφορικά με τον αφοπλισμό της, όπως προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο, που είχε ήδη κάνει δεκτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η Χαμάς τόνισε, δε, ότι «τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα». Όπως διευκρίνισε η οργάνωση, όλα τα παραπάνω «θα εξεταστούν μέσα από ένα συνολικό παλαιστινιακό εθνικό πλαίσιο, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα».
Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στάση της Χαμάς να παρουσιάζεται μεν πρόθυμη για διάλογο, αλλά ταυτόχρονα να τονίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Γάζας και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων θα πρέπει να ληφθούν σε συλλογικό επίπεδο και με βάση το διεθνές δίκαιο.
Σύμφωνα με αναλυτές, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που, εφόσον προχωρήσουν, ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Δείτε την απάντηση της Χαμάς, όπως αναρτήθηκε από τον Λευκό Οίκο στο Χ και τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social
Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέβασε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο X, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει την απάντησή του στην αποδοχή του ειρηνευτικού του σχεδίου από τη Χαμάς.
Δείτε την απάντηση της Χαμάς, όπως αναρτήθηκε από τον Λευκό Οίκο στο Χ και τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social
Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέβασε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο X, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει την απάντησή του στην αποδοχή του ειρηνευτικού του σχεδίου από τη Χαμάς.
Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan.— Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025
Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls
Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «αδίστακτη» και υπενθυμίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε τελική προθεσμία -την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον- για να γίνει αποδεκτή πρόταση ειρήνης που, όπως είπε, έχουν υπογράψει ισχυρές χώρες της περιοχής και το Ισραήλ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα ξεσπάσει κόλαση» κατά της Χαμάς.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του περιέγραψε τη Χαμάς ως «αδίστακτη και βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε το αποκορύφωμα ήταν η «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ, ανέφερε ότι ως αντίποινα έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και ότι οι υπόλοιποι «βρίσκονται περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας την εντολή του να εξαλειφθούν.
Την ίδια ώρα, απευθύνθηκε στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, ζητώντας από «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να εγκαταλείψουν άμεσα περιοχές που, κατά την εκτίμησή του, διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ζωής και να μεταβούν σε ασφαλέστερα τμήματα, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν καλά από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».
