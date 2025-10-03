Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας
Κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν και απαίτησε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «αδίστακτη» και υπενθυμίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
Παράλληλα, έθεσε τελική προθεσμία - την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον - για να γίνει αποδεκτή πρόταση ειρήνης που, όπως είπε, έχουν υπογράψει ισχυρές χώρες της περιοχής και το Ισραήλ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα ξεσπάσει κόλαση» κατά της Χαμάς.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του περιέγραψε τη Χαμάς ως «αδίστακτη και βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε το αποκορύφωμα ήταν η «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ, ανέφερε ότι ως αντίποινα έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και ότι οι υπόλοιποι «βρίσκονται περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας την εντολή του να εξαλειφθούν.
Την ίδια ώρα, απευθύνθηκε στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, ζητώντας από «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να εγκαταλείψουν άμεσα περιοχές που, κατά την εκτίμησή του, διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ζωής και να μεταβούν σε ασφαλέστερα τμήματα, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν καλά από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την υπογραφή του Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο ειρήνης που, όπως είπε, «εξασφαλίζει τη ζωή των υπόλοιπων μαχητών της Χαμάς» και θα φέρει «ειρήνη στην περιοχή — με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».
Ο Τραμπ απαίτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζήτησε την παράδοσή τους «τώρα», συμπεριλαμβανομένων των σορών, και όρισε τελεσίγραφο για την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς «μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις 6μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον». Σε περίπτωση μη συμφωνίας, προειδοποίησε ότι θα «ξεσπάσει μια κόλαση, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, εναντίον της Χαμάς».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, επαναλαμβάνοντας την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα φέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».
