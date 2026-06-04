Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα

Προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο