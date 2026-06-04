Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μεσαρά Κρήτη

Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα

Προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής  οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο

Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη Μεσαρά, στον δρόμο ανάμεσα στα Καπαριανά και το Καστέλι του Δήμου Φαιστού, στο νότιο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», οδηγός μηχανής προσέκρουσε σε σταματημένο μηχανάκι, το οποίο έσερνε μικρή καρότσα. Ο αναβάτης του δεύτερου δικύκλου είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.



Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των δύο οδηγών.

Το περιστατικό προκαλεί νέο προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ υψηλές ταχύτητες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι κάτοικοι ζητούν από την Αστυνομία να εξετάσει το ζήτημα και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης