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Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα
Απίστευτο τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανή έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε καρότσα
Προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη Μεσαρά, στον δρόμο ανάμεσα στα Καπαριανά και το Καστέλι του Δήμου Φαιστού, στο νότιο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», οδηγός μηχανής προσέκρουσε σε σταματημένο μηχανάκι, το οποίο έσερνε μικρή καρότσα. Ο αναβάτης του δεύτερου δικύκλου είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των δύο οδηγών.
Το περιστατικό προκαλεί νέο προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ υψηλές ταχύτητες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Οι κάτοικοι ζητούν από την Αστυνομία να εξετάσει το ζήτημα και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
Σύμφωνα με τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», οδηγός μηχανής προσέκρουσε σε σταματημένο μηχανάκι, το οποίο έσερνε μικρή καρότσα. Ο αναβάτης του δεύτερου δικύκλου είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των δύο οδηγών.
Το περιστατικό προκαλεί νέο προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ υψηλές ταχύτητες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Οι κάτοικοι ζητούν από την Αστυνομία να εξετάσει το ζήτημα και να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
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