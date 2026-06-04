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Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο
Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο
Η Μίρα Αντρέεβα απέκλεισε με 6-1,6-3 την Μάρτα Κόστγιουκ και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο στο Παρίσι
Στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της προκρίθηκε στο Παρίσι η Μίρα Αντρέεβα.
Η 19χρονη Ρωσίδα απέκλεισε με 6-1,6-3 την Ουκρανή Μάρτα Κόστγιουκ και θα παίξει το Σάββατο για τον τίτλο στον τελικό του Roland Garros.
Εκεί θα κοντραριστεί είτε με την Ντιάνα Σνάιντερ, είτε με την Μάγια Χβαλίνσκα.
O ημιτελικός είχε διάρκεια 1.16'. Τα break points ήταν 5/13 για την Αντρέεβα και μόλις 1/5 για την Κόστγιουκ.
Οι winners ήταν 15-14 για την Ουκρανή αλλά τα αβίαστα λάθη 34-22.
Η 19χρονη Ρωσίδα απέκλεισε με 6-1,6-3 την Ουκρανή Μάρτα Κόστγιουκ και θα παίξει το Σάββατο για τον τίτλο στον τελικό του Roland Garros.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εκεί θα κοντραριστεί είτε με την Ντιάνα Σνάιντερ, είτε με την Μάγια Χβαλίνσκα.
O ημιτελικός είχε διάρκεια 1.16'. Τα break points ήταν 5/13 για την Αντρέεβα και μόλις 1/5 για την Κόστγιουκ.
Οι winners ήταν 15-14 για την Ουκρανή αλλά τα αβίαστα λάθη 34-22.
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