Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο
SPORTS
Μίρα Αντρέεβα Μάρτα Κόστγιουκ Roland Garros

Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο

Η  Μίρα Αντρέεβα απέκλεισε με 6-1,6-3 την Μάρτα Κόστγιουκ και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο στο Παρίσι

Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο
Στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της προκρίθηκε στο Παρίσι η Μίρα Αντρέεβα. 

Η 19χρονη Ρωσίδα απέκλεισε με 6-1,6-3 την Ουκρανή Μάρτα Κόστγιουκ και θα παίξει το Σάββατο για τον τίτλο στον τελικό του Roland Garros. 



Εκεί θα κοντραριστεί είτε με την Ντιάνα Σνάιντερ, είτε με την Μάγια Χβαλίνσκα.

O  ημιτελικός είχε διάρκεια 1.16'.  Τα break points ήταν 5/13 για την Αντρέεβα και μόλις 1/5 για την Κόστγιουκ. 

Οι winners ήταν 15-14 για την Ουκρανή αλλά τα αβίαστα λάθη 34-22.

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