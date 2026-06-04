Roland Garros: Πρώτος τελικός για την 19χρονη Αντρέεβα, απέκλεισε 2-0 σετ την Κόστγιουκ, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

Ντιάνα Σνάιντερ, είτε με την Μάγια Χβαλίνσκα.



O ημιτελικός είχε διάρκεια 1.16'. Τα break points ήταν 5/13 για την Αντρέεβα και μόλις 1/5 για την Κόστγιουκ.



Οι winners ήταν 15-14 για την Ουκρανή αλλά τα αβίαστα λάθη 34-22.