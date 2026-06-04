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Στα επείγοντα μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγροτικό στη Λαμία
Στα επείγοντα μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγροτικό στη Λαμία
Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/6) στον Άγιο Αθανάσιο στα Γαλανέικα, στη Λαμία, όταν ένα αγροτικό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε όταν το αγροτικό, που βρισκόταν επί της οδού Παπασιοπούλου, θέλησε να μπει αριστερά στην οδό Τήνου. Εκείνη την ώρα το μηχανάκι κατέβαινε προς το κέντρο, ωστόσο δεν πρόλαβε να σταματήσει και συγκρούστηκε με το αγροτικό.
Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.
Επιπλέον, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε όταν το αγροτικό, που βρισκόταν επί της οδού Παπασιοπούλου, θέλησε να μπει αριστερά στην οδό Τήνου. Εκείνη την ώρα το μηχανάκι κατέβαινε προς το κέντρο, ωστόσο δεν πρόλαβε να σταματήσει και συγκρούστηκε με το αγροτικό.
Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.
Επιπλέον, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας.
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