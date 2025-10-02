Ο Ράμα τρόλαρε τον Τραμπ για τη γκάφα με τον... πόλεμο Αλβανίας και Αμπερμπαϊτζάν - Τα γέλια έβαλε ο Μακρόν
«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ» είπε ο Αλβανός πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του
Να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη γκάφα που έκανε όταν ανακοίνωσε ότι έβαλε τέλος στον - ανύπαρκτο - πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και το... Αμπερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας τη γειτονική χώρα με την Αρμενία επέλεξε ο Έντι Ράμα στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.
«Συμμέτοχος» του Ράμα εξελίχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, όταν ο Αλβανός πρόεδρος ζήτησε τον... λόγο από τον Γάλλο ομόλογό του επειδή δεν «συνεχάρη» τον ίδιο και τον Ιλχάμ Αλίγιεφ.
«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν» ακούγεται να λέει ο Έντι Ράμα.
Στο άκουσμα της «παρατήρησης» αυτής, ο Εμανουέλ Μακρόν γέλασε και ζήτησε «συγγνώμη» με τον Έντι Ράμα να του λέει «δεν πειράζει» και όλη την παρούσα ομήγυρη να βάζει, επίσης, τα γέλια. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ όχι μόνο μπέρδεψε την Αλβανία με την Αρμενία, αλλά επιπλέον είπε Αμπερμπαϊτζάν, αντί για Αζερμπαϊτζάν.
Η γκάφα του Τραμπ είχε γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των δηλώσεων Τραμπ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.
Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υπενθυμίσει ότι επί της θητείας του μπήκε τέλος σε επτά πολέμους ανάμεσα στους οποίους και ο... άγνωστος ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν.
Στην πραγματικότητα ο Τραμπ αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ καθώς το καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί υπογράφοντας δέσμευση για ειρήνη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι πιο χαρούμενος από όλους.
😅Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025
Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”.
Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt
Trump: We settled Aber-baijan and Albania...— Ron Smith (@Ronxyz00) September 18, 2025
He's referring to Azerbaijan and Armenia.
Can we 25th him already? pic.twitter.com/mkT28a06zt
Στην πραγματικότητα ο Τραμπ αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ καθώς το καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί υπογράφοντας δέσμευση για ειρήνη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι πιο χαρούμενος από όλους.
