Ο Ράμα τρόλαρε τον Τραμπ για τη γκάφα με τον... πόλεμο Αλβανίας και Αμπερμπαϊτζάν - Τα γέλια έβαλε ο Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
Έντι Ράμα Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ Αλβανία Αζερμπαϊτζάν

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ» είπε ο Αλβανός πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του

επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
Να τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη γκάφα που έκανε όταν ανακοίνωσε ότι έβαλε τέλος στον - ανύπαρκτο - πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και το... Αμπερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας τη γειτονική χώρα με την Αρμενία επέλεξε ο Έντι Ράμα στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

«Συμμέτοχος» του Ράμα εξελίχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, όταν ο Αλβανός πρόεδρος ζήτησε τον... λόγο από τον Γάλλο ομόλογό του επειδή δεν «συνεχάρη» τον ίδιο και τον Ιλχάμ Αλίγιεφ.

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν» ακούγεται να λέει ο Έντι Ράμα.

Στο άκουσμα της «παρατήρησης» αυτής, ο Εμανουέλ Μακρόν γέλασε και ζήτησε «συγγνώμη» με τον Έντι Ράμα να του λέει «δεν πειράζει» και όλη την παρούσα ομήγυρη να βάζει, επίσης, τα γέλια. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ όχι μόνο μπέρδεψε την Αλβανία με την Αρμενία, αλλά επιπλέον είπε Αμπερμπαϊτζάν, αντί για Αζερμπαϊτζάν.



Η γκάφα του Τραμπ είχε γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των δηλώσεων Τραμπ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υπενθυμίσει ότι επί της θητείας του μπήκε τέλος σε επτά πολέμους ανάμεσα στους οποίους και ο... άγνωστος ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν.

Στην πραγματικότητα ο Τραμπ αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ καθώς το καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί υπογράφοντας δέσμευση για ειρήνη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι πιο χαρούμενος από όλους.

επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
