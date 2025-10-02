Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Θα επηρεαστεί και η Αττική - Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα εντονότερα φαινόμενα
Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο Παρασκευή σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ
Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με πέντε να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων.
Από την κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες επηρεάζεται και η Αττική όπου ήδη βρέχει.
Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
Έως το πρωί της Πέμπτης τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είχαν καταγραφεί στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.
- Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)
- α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
- β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
- γ. Στην κεντρική Μακεδονία
- δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
- ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων
- στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.
- Β. Την Παρασκευή (3-10-25)
- α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
- β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
- γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
- Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
- α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
- β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
- γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Στους Παξούς τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι το πρωί της Πέμπτης
Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης περίπου οι μισοί από τους σταθμούς (277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου).
