Νέα γκάφα από τον Τραμπ - «Τέλειωσα τον πόλεμο μεταξύ Αλβανίας και... Αμπερμπαϊζάν»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Αλβανία Αρμενία Αζερμπαϊτζάν

Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μπερδεύει μία από τις δύο χώρες - Εννοούσε, φυσικά, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν

Επτά πολέμους έχει τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μας είπε για άλλη μια φορά κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Μάθαμε όμως και για έναν άγνωστο ως σήμερα πόλεμο που τέλειωσε χάρη στον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι αυτός μεταξύ της Αλβανίας και του... Αμπερμπαϊζάν.
Φυσικά αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ..

Μέσα στο καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί και υπέγραψαν μια δέσμευση για ειρήνη, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι πιο χαρούμενος από όλους.

Το Sky News μας πληροφορεί ότι είναι η τρίτη φορά που μπερδεύει μία από τις δύο χώρες τις τελευταίες εβδομάδες. Φυσικά, το σημαντικό για τον ίδιο είναι ότι τέλειωσε τον πόλεμο.

