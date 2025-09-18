Νέα γκάφα από τον Τραμπ - «Τέλειωσα τον πόλεμο μεταξύ Αλβανίας και... Αμπερμπαϊζάν»
Νέα γκάφα από τον Τραμπ - «Τέλειωσα τον πόλεμο μεταξύ Αλβανίας και... Αμπερμπαϊζάν»
Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μπερδεύει μία από τις δύο χώρες - Εννοούσε, φυσικά, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν
Επτά πολέμους έχει τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μας είπε για άλλη μια φορά κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό.
Μάθαμε όμως και για έναν άγνωστο ως σήμερα πόλεμο που τέλειωσε χάρη στον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι αυτός μεταξύ της Αλβανίας και του... Αμπερμπαϊζάν.
Φυσικά αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ..
Μέσα στο καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί και υπέγραψαν μια δέσμευση για ειρήνη, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι πιο χαρούμενος από όλους.
Το Sky News μας πληροφορεί ότι είναι η τρίτη φορά που μπερδεύει μία από τις δύο χώρες τις τελευταίες εβδομάδες. Φυσικά, το σημαντικό για τον ίδιο είναι ότι τέλειωσε τον πόλεμο.
Μάθαμε όμως και για έναν άγνωστο ως σήμερα πόλεμο που τέλειωσε χάρη στον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι αυτός μεταξύ της Αλβανίας και του... Αμπερμπαϊζάν.
I, for one, am very grateful to President Trump for ending the war between Aber-Baysian and Albania.— Alex Andreou (@sturdyAlex) September 18, 2025
Too many people had died. Both Aber-Baysianese and Albanianianians. pic.twitter.com/ucisZGnlCr
Φυσικά αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ..
Μέσα στο καλοκαίρι είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί και υπέγραψαν μια δέσμευση για ειρήνη, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι πιο χαρούμενος από όλους.
Το Sky News μας πληροφορεί ότι είναι η τρίτη φορά που μπερδεύει μία από τις δύο χώρες τις τελευταίες εβδομάδες. Φυσικά, το σημαντικό για τον ίδιο είναι ότι τέλειωσε τον πόλεμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα