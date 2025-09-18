Νέα γκάφα από τον Τραμπ - «Τέλειωσα τον πόλεμο μεταξύ Αλβανίας και... Αμπερμπαϊζάν»

Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μπερδεύει μία από τις δύο χώρες - Εννοούσε, φυσικά, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν