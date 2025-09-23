Τραμπ: Η Ουκρανία με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της - Η Ρωσία μοιάζει με «χάρτινη τίγρη»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ηχηρό μήνυμα για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι το Κίεβο έχει τη δυνατότητα, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να ανακτήσει «ολόκληρη τη χώρα στην αρχική της μορφή».«Αφού μελέτησα και κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας–Ρωσίας, και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και οικονομική ενίσχυση από την Ευρώπη και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι απόλυτα εφικτή επιλογή. Γιατί όχι;» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος «θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέσα σε μία εβδομάδα από μια πραγματική στρατιωτική δύναμη», τονίζοντας πως η Ρωσία «φαίνεται σαν χάρτινη τίγρη».Επιπλέον, έκανε λόγο για μεγάλα οικονομικά προβλήματα στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις, περιγράφοντας ουρές για καύσιμα και «πολεμική οικονομία» που στραγγίζει τα δημόσια ταμεία. «Η Ουκρανία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να «πάει και πιο πέρα από την αρχική της μορφή».Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «καλή τύχη» και στις δύο χώρες, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ, «για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει».Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συζήτησε, μεταξύ άλλων, την «παραπαίουσα οικονομία» της Ρωσίας στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση, λέγοντας ότι η πιο πρόσφατη δήλωση του Τραμπ για τη χώρα του συνιστά «μεγάλη αλλαγή» στην πολιτική του.Όπως είπε, ο Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου, ενώ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλυτικό παράγοντα» για το Κίεβο και σχολίασε ότι είδε θετικά τα θέματα που του έθεσε.«Σήμερα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία και στην υποστήριξη των προσπαθειών μας για την υπεράσπιση της ζωής. Συζητήσαμε αρκετές πολλά υποσχόμενες ιδέες για την προώθηση της ειρήνης και ελπίζω ότι θα αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στην πρωτοβουλία PURL, η οποία ήδη λειτουργεί καλά, και σε πιθανά έργα στο πλαίσιο αυτό.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο,

, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν ενδεχόμενη απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο συμμάχων, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Σε ερώτηση αν θα στήριζε στρατιωτικά τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις περιστάσεις. Όταν ρωτήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και αν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, απάντησε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως, εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό» σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση: «Εκτιμούμε αυτή τη συνάντηση, είχαμε μια ενδιαφέρουσα μέρα και μια πολύ παραγωγική μέρα, και τώρα ξεκινάμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος, δίνει μια σκληρή μάχη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα έχουμε μια συνάντηση και έχουμε περίπου 30 συναντήσεις προγραμματισμένες σήμερα. Πηγαίνουμε αρκετά αργά μέσα στη νύχτα, αλλά αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση, και έχουμε μεγάλο σεβασμό

. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτή τη συνάντηση και για τις προσπάθειές σας να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση σχετικά με τα παιδιά της Ουκρανίας. Ευχαριστώ για την προσωπική εμπλοκή της Μελάνια (σ.σ. Τραμπ) σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο και την ομάδα του για το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Έχουμε καλά νέα. Φυσικά, θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο».

Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για την ισχυρή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος κατανοεί σαφώς την κατάσταση και είναι καλά ενημερωμένος για όλες τις πτυχές αυτού του πολέμου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης.Νωρίτερα ο Τραμπ είχε εκφράσει την άποψη