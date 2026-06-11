Μπέλφαστ: Ο άνδρας που ακινητοποίησε τον Σουδανό ζητά να δοθούν χρήματα καμπάνιας στο 44χρονο θύμα

«Ήταν η φυσική μας αντίδραση να βοηθήσουμε» λέει ο 32χρονος Ματ Μαγκ Τιερνάν - Καταδικάζει τις ταραχές και καλεί σε ειρηνικές διαμαρτυρίες

Μπέλφαστ δήλωσε ότι η απόφασή του να επέμβει ήταν «η φυσική του αντίδραση», ενώ καταδίκασε τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν και ζήτησε τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν προς τιμήν του να δοθούν στο θύμα της επίθεσης και την οικογένειά του.



Ο 32χρονος Ματ Μαγκ Τιερνάν έγινε γνωστός μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον δείχνει να χτυπά με ξύλινο μπαστούνι χέρλινγκ τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, επιχειρώντας να σώσει τη ζωή του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι.











Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και παραμένει προφυλακισμένος.



«Όταν η διαμαρτυρία γίνεται βία, χάνει το νόημά της» Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV, ο Μαγκ Τιερνάν καταδίκασε τα αντι-μεταναστευτικά επεισόδια που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση.



«Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και στο να διαμαρτύρεται. Όταν όμως η διαμαρτυρία γίνεται βίαιη, τότε χάνεται ο σκοπός της και αυτό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί», ανέφερε.



Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών καταστράφηκε και κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες από την ίδια οικογένεια.



«Μέσα σε όλο αυτό που συνέβη, κάποιος είδε έναν άνθρωπο με διαφορετικό χρώμα δέρματος και όλα οδήγησαν εκεί», σχολίασε.



Κλείσιμο



Ζητά να δοθούν τα χρήματα στον τραυματία Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η παρέμβασή του, δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να του προσφερθεί συμβολικά «μια μπύρα».



Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 λίρες.



Ο άνδρας που θεωρείται ήρωας για την παρέμβασή του στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στοδήλωσε ότι η απόφασή του να επέμβει ήταν «η φυσική του αντίδραση», ενώ καταδίκασε τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν και ζήτησε τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν προς τιμήν του να δοθούν στο θύμα της επίθεσης και την οικογένειά του.Ο 32χρονοςέγινε γνωστός μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον δείχνει να χτυπά με ξύλινο μπαστούνιτον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, επιχειρώντας να σώσει τη ζωή του 44χρονουΟ Όγκιλβι τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Δευτέρας, χάνοντας το αριστερό του μάτι και φέροντας βαριά τραύματα στον λαιμό, την πλάτη και το πρόσωπο. Παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.Για την υπόθεση έχει κατηγορηθεί ο 30χρονος αιτών άσυλο από το Σουδάν,, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και παραμένει προφυλακισμένος.Μιλώντας στην εκπομπήτου, οκαταδίκασε τα αντι-μεταναστευτικά επεισόδια που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση.«Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και στο να διαμαρτύρεται. Όταν όμως η διαμαρτυρία γίνεται βίαιη, τότε χάνεται ο σκοπός της και αυτό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί», ανέφερε.Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών καταστράφηκε και κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες από την ίδια οικογένεια.«Μέσα σε όλο αυτό που συνέβη, κάποιος είδε έναν άνθρωπο με διαφορετικό χρώμα δέρματος και όλα οδήγησαν εκεί», σχολίασε.Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η παρέμβασή του, δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να του προσφερθεί συμβολικά «μια μπύρα».Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από

Ωστόσο, ο Τιερνάν ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να κρατήσει τα χρήματα και ζήτησε να διατεθούν στον Στίβεν Όγκιλβι και την οικογένειά του για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασής του.



«Θα το έκανε οποιοσδήποτε από τη γειτονιά μας» Περιγράφοντας τα γεγονότα της Δευτέρας, ο 32χρονος ανέφερε ότι βρισκόταν με έναν φίλο του, τον Αντρέ, όταν αποφάσισαν να κάνουν μια μικρή παράκαμψη προς πρατήριο καυσίμων.



Αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για έναν συνηθισμένο καβγά, όμως όταν πλησίασαν διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Υπήρχε ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος που χρειαζόταν βοήθεια. Ήταν η φυσική μας αντίδραση να επέμβουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι από τη γειτονιά όπου μεγαλώσαμε θα έκαναν ακριβώς το ίδιο», είπε.



Όπως εξήγησε, νωρίτερα είχε πάει τον γιο του σε προπόνηση χέρλινγκ και έτσι είχε μαζί του το αθλητικό μπαστούνι.



«Το ένστικτο ανέλαβε δράση. Άνοιξα το πορτμπαγκάζ, πήρα το μπαστούνι και έτρεξα προς τον δράστη. Τον χτύπησα στο κεφάλι περίπου τρεις φορές όσο πιο δυνατά μπορούσα», ανέφερε.



Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο φίλος του προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ενώ άλλος παρευρισκόμενος απομάκρυνε το μαχαίρι από το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν αστυνομικοί και ανέλαβαν τον έλεγχο της κατάστασης.



Ευχαριστίες από την οικογένεια του θύματος Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι επικοινώνησε με τον Μαγκ Τίερναν για να τον ευχαριστήσει, τονίζοντας ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν καθοριστική για τη διάσωση της ζωής του.



Παράλληλα, εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση μέσω της αστυνομίας, στην οποία καταδικάζει τα επεισόδια που ακολούθησαν την επίθεση.



«Είμαστε αηδιασμένοι από όσα συνέβησαν μετά το περιστατικό. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υποστηρίζουμε αυτές τις ενέργειες και ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος αποδεκτός δρόμος», ανέφερε η οικογένεια.



Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι πολλοί μετανάστες προσφέρουν σημαντικό έργο στη χώρα, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της φιλοξενίας.



«Δεν θέλουμε αυτή η τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα. Μην το κάνετε στο όνομα του αγαπημένου μας ανθρώπου, γιατί δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις αντιλήψεις», καταλήγει η δήλωση.



Τα επεισόδια στο Μπέλφαστ συνεχίστηκαν για δεύτερη νύχτα, με τραυματισμούς αστυνομικών, συλλήψεις και εκτεταμένες φθορές σε οχήματα και κτίρια, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.