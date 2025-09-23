Βίντεο: Η στιγμή που ανήλικες στην Πάτρα απαιτούν από 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Οι μαθήτριες βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το στιγμιότυπο δημοσίευσε η θεία της 13χρονης, η πρώην σταρ Ελλάς Διονυσία Κουκίου
Βίντεο από το bullying που δέχτηκε 13χρονη στην Πάτρα, η οποία γονάτισε, ζήτησε συγγνώμη και φίλησε τα παπούτσια κοριτσιών έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Οι μαθήτριες βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το στιγμιότυπο δημοσίευσε η θεία της 13χρονης, η πρώην σταρ Ελλάς Διονυσία Κουκίου.
Τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας 13 έως 15 ετών ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των γονιών τους.
Σε βίντεο που ανήρτησε σε Instagram Story, η Διονυσία Κουκίου αναφέρει πως η 13χρονη είναι η ανιψιά της ενώ ευχαρίστησε «την διευθύντρια του σχολείου και την αστυνομία της Πάτρας που πήραν θέση και έκαναν σωστά τη δουλειά τους και άμεσα».
Στη δημοσίευση η Διονυσία Κουκίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς τους αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, της έλλειψης δικαιοσύνης, των αδικιών, των ανισοτήτων, που αυτά γεννούν τη βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα. Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά».
