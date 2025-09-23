Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη, αν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους
Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είναι γενναίος άνθρωπος, έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία» - «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα» απάντησε σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί αν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Την άποψη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ, ερωτηθείς, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν ενδεχόμενη απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο συμμάχων, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».
Σε ερώτηση αν θα στήριζε στρατιωτικά τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις περιστάσεις. Όταν ρωτήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και αν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, απάντησε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».
Επιπλέον, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.
«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως, εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό» σημείωσε ο Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση: «Εκτιμούμε αυτή τη συνάντηση, είχαμε μια ενδιαφέρουσα μέρα και μια πολύ παραγωγική μέρα, και τώρα ξεκινάμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος, δίνει μια σκληρή μάχη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα έχουμε μια συνάντηση και έχουμε περίπου 30 συναντήσεις προγραμματισμένες σήμερα. Πηγαίνουμε αρκετά αργά μέσα στη νύχτα, αλλά αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση, και έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».
Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτή τη συνάντηση και για τις προσπάθειές σας να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση σχετικά με τα παιδιά της Ουκρανίας. Ευχαριστώ για την προσωπική εμπλοκή της Μελάνια (σ.σ. Τραμπ) σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο και την ομάδα του για το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Έχουμε καλά νέα. Φυσικά, θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο».
