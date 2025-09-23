Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη, αν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είναι γενναίος άνθρωπος, έ χουμε μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία» - «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα» απάντησε σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί αν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν