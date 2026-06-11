Ρεκόρ πριν το Μουντιάλ στο Τορόντο: Στα Γκίνες μπήκε το μεγαλύτερο παιχνίδι ανθρώπινου επιτραπέζιου ποδοσφαίρου με 254 άτομα

Ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

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Παρουσία εκπροσώπου των Ρεκόρ Γκίνες

Ένα ξεχωριστό παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε στοτου, όπου περισσότεροι από(για την ακρίβεια 254) συμμετείχαν στο μεγαλύτερο παιχνίδι ανθρώπινου επιτραπέζιου ποδοσφαίρου (που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης τουσε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση τυχερών παιχνιδιών στο Οντάριο (), ενώ το κλίμα θύμιζε ποδοσφαιρική γιορτή, με μουσική από DJ και φιλάθλους να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες.Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να γιορτάσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση της, αλλά και να ενισχύσει την ανάπτυξη του αθλήματος στις τοπικές κοινωνίες.Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση βοήθησε την, σε συνεργασία με τηνκαι το πρόγραμματου Δήμου του Τορόντο, να υποστηρίξει την εκπαίδευση και ανάπτυξη 11.000 νέων προπονητών και διαιτητών.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της OLG,υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στις τοπικές κοινότητες.«Η προσφορά στην κοινωνία του Οντάριο βρίσκεται στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε και αυτό οφείλεται στους παίκτες μας. Γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει εξαιρετικά θετική επίδραση στις κοινότητές μας και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το άθλημα στην επαρχία μας», ανέφερε.Την επίσημη καταγραφή της προσπάθειας ανέλαβε η κριτής των Ρεκόρ Γκίνες,, η οποία επέβλεψε τη διαδικασία, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των παικτών και φρόντισε για την τήρηση όλων των κανονισμών.«Ήταν η πιο διασκεδαστική προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ στην οποία έχω συμμετάσχει», δήλωσε μετά το τέλος της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, παρά τη δυνατή βροχή και τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι συμμετέχοντες διατήρησαν τον ενθουσιασμό τους μέχρι το τέλος.«Έφυγα από το γήπεδο μούσκεμα και παγωμένη, αλλά με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο. Συγχαρητήρια στην OLG και στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου στο Οντάριο», πρόσθεσε.