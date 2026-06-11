Φωτιά σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία σκότωσε όλα τα ζώα - Σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, και φίδι ανάμεσά τους

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κέντρο ψυχαγωγίας για παιδιά το οποίο περιλάμβανε και τον μίνι ζωολογικό κήπο

The Jungle Box», στην βιομηχανική περιοχή Watermill στο Buntingford του Hertfordshire στη



Άμεσα έφτασαν στο σημείο δέκα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.



άνοιξε τον Ιούνιο του 2025 και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων έναν μίνι ζωολογικό κήπο και μια γωνιά με κατοικίδια, όπου ζούσαν διάφορα μικρά ζώα, όπως σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες και ένα φίδι μήκους 5 μέτρων.





THIS IS SO SAD....



All animals including meerkats and giant tortoises die in devastating fire at UK children's mini zoo



All the animals at The Jungle Box children's mini zoo on the Watermill Industrial Estate in Buntingford Hertfordshire perished in a blaze that broke out at… pic.twitter.com/65OZXGwPBQ — Grifty (@TheGriftReport) June 11, 2026









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#buntingford #junglebox ♬ Safari/Wildlife/African Video Background_"Kids in the Jungle"_Animals/Zoo/Rainforest/National Park/Playful/Fun/Cheerful(1327305) - Ney @foodieinbedfordshire A soft play with a zoo in Buntingford! 🐢 🐍 #softplay

Το μικρό χελωνάκι που διασώθηκε Οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και ανάμεσα στις στάχτες έκαναν μια συγκινητική ανακάλυψη. Όπως ενημέρωσαν στα social media πριν από λίγη ώρα, ανάμεσα στα αποκαΐδια εντόπισαν με μεγάλη έκπληξη ένα μικρό χελωνάκι ζωντανό.



Φωτιά ξέσπασε σε κέντρο ψυχαγωγίας για παιδιά ο οποίος περιλάμβανε και μίνι ζωολογικό κήπο με τραγική κατάληξη το θάνατο όλων των ζώων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο «», στην βιομηχανική περιοχή Watermill στο Buntingford του Hertfordshire στη Βρετανία Άμεσα έφτασαν στο σημείο δέκα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.Το «The Jungle Box», οποίοαι περιλάμβανε, μεταξύ άλλων έναν μίνι ζωολογικό κήπο και μια γωνιά με κατοικίδια, όπου ζούσαν διάφορα μικρά ζώα, όπωςμήκους 5 μέτρων.Δυστυχώς, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χερτφορτσάιρ επιβεβαίωσε ότι όλα τα ζώα που βρίσκονταν στο σημείο την στιγμή της πυρκαγιάς είχαν πεθάνει όπως αναφέρει η Mirror Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ντάρεν Κουκ, δήλωσε: «Τις πρώτες πρωινές ώρες λάβαμε κλήσεις για μια σημαντική πυρκαγιά στο The Jungle Box στο Μπάντινγκφορντ. Τα πληρώματα εργάστηκαν σκληρά για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτίρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πληρώματα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και τους συναδέλφους του κέντρου ελέγχου πυρκαγιών για την ψυχραιμία και την αποτελεσματική διαχείριση των κλήσεων. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ζώα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν κατάφεραν να επιβιώσουν».Οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και ανάμεσα στις στάχτες έκαναν μια συγκινητική ανακάλυψη. Όπως ενημέρωσαν στα social media πριν από λίγη ώρα, ανάμεσα στα αποκαΐδια εντόπισαν με μεγάλη έκπληξη ένα μικρό χελωνάκι ζωντανό.

«Έχουμε να μοιραστούμε κάποια συγκινητικά νέα μετά τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στο Jungle Box στο Buntingford.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, ανακαλύψαμε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ένα μωρό χελωνάκι ζωντανό μέσα στα ερείπια, παρά τους αρχικούς φόβους ότι όλα τα ζώα είχαν πεθάνει. Μια μικρή αλλά σημαντική στιγμή μετά από ένα πολύ δύσκολο περιστατικό ❤️ Η έρευνά μας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται» ανέφεραν στα social media.





