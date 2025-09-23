Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου

«Δεν τους κυνήγησε απλά τους επίπληξε»

«Ο σύζυγος βγήκε έξω και εγώ καλούσα το ασθενοφόρο επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου που οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι-τριάντα λεπτά προσπαθούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και λέει “μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω”. “Πού κάτω” λέω “παιδί μου πού; Πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;”. “Όχι” μου λέει, “στον φωταγωγό πρέπει να είναι”», περιέγραψε η μητέρα.«Ο γείτονας δεν τους κυνήγησε απλά τους επίπληξε. Δηλαδή ήρθε μου βάρεσε εμένα τα κουδούνια δύο η ώρα, έκανε μία φασαρία», είπε. «Δεν ακούστηκε τίποτα, στο διπλανό άκουσε ο γείτονας ο διπλανός, έναν θόρυβο, ένα γδούπο, εγώ δεν άκουσα κάτι», ανέφερε.Ο Ιάσονας ήταν «αθλητής, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, οι γονείς του διακεκριμένοι στον Βόλο, επιχειρηματίες, η μαμά του δικηγόρος, από καλή οικογένεια. Ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, όμορφο, ένα παιδάκι 21 ετών καταλαβαίνετε. Με διακρίσεις, με, με… Στις επιχειρήσεις του πατέρα του βοηθούσε».«Προσπαθούμε να μιλάμε στα παιδιά μας κάθε μέρα, κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς χτυπάει και την δική μας πόρτα το κακό. Ας αναπαυθεί η ψυχή του και προσοχή. Να προσέχουν όλοι, όλοι να προσέχουν και οι γονείς να είμαστε από πίσω όσο μπορούμε», κατέληξε.