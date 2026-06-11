Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026: Πού αναμένεται άνοδος και πού μεγαλύτερη πτώση

H ανακοίνωση των βαθμολογιών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 και 26 Ιουνίου - Αμέσως μετά, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 αρχίζουν πλέον να διαμορφώνονται, αν και θεωρείται ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η βαθμολόγηση των γραπτών βρίσκεται στα αρχικά της στάδια.



Η πραγματική εικόνα των βάσεων θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών και δημοσιοποιηθούν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.



Νεοελληνικής Γλώσσας υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, ενώ η ουσιαστική βαθμολόγηση μαθημάτων όπως η Φυσική, η Ιστορία και η Οικονομία ξεκίνησε μόλις τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, η δυσκολία των θεμάτων και οι πρώτες ενδείξεις από τα βαθμολογικά κέντρα επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση των τάσεων που ενδέχεται να διαμορφώσουν τις βάσεις εισαγωγής, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να αναμένονται κυρίως στο 4ο πεδίο και τις μικρότερες στις κορυφαίες σχολές του 2ου.



Τις δικές του εκτιμήσεις αποτυπώνει για το protothema.gr ο κ. Γιάννης Ζαμπέλης, μαθηματικός, εκπαιδευτικός αναλυτής, δημιουργός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας www.paideianet.com.



Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία



Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, πολλοί υποψήφιοι βγήκαν φέτος από την αίθουσα των εξετάσεων δηλώνοντας ικανοποιημένοι από την επίδοσή τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η εμπειρία των προηγούμενων ετών, ωστόσο, δείχνει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις των μαθητών δεν επιβεβαιώνονται πάντοτε από τα τελικά αποτελέσματα» σημειώνει ο κ. Ζαμπέλης.







1ο Επιστημονικό Πεδίο: Πίεση στις υψηλόβαθμες σχολές Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις δυσκολότερων θεμάτων, κυρίως στα Αρχαία Ελληνικά. Παράλληλα, η Ιστορία φαίνεται να δημιούργησε προβληματισμό σε σημαντικό αριθμό υποψηφίων.

Αντίθετα, τα Λατινικά κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο, φαίνεται να δίνουν τη δυνατότητα σε καλά προετοιμασμένους μαθητές να διεκδικήσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες.



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2ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανατροπές στη μεσαία βαθμολογική ζώνη Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στα Μαθηματικά. Παρότι οι άριστοι μαθητές φαίνεται ότι είχαν ευκολότερη πρόσβαση στις υψηλές βαθμολογίες σε σχέση με το 2025, οι υποψήφιοι της μεσαίας βαθμολογικής κατηγορίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα βαθμολογικό «κενό» στη ζώνη 13 έως 17, καθώς ερωτήματα που θεωρητικά απευθύνονταν σε μαθητές μέσης επίδοσης αποδείχθηκαν περισσότερο απαιτητικά. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί υποψήφιοι που υπό άλλες συνθήκες θα κινούνταν στην περιοχή του 15 ή του 16 ενδέχεται να βρεθούν χαμηλότερα.



Στη Φυσική, αντίθετα, τα θέματα χαρακτηρίζονται σαφώς ευκολότερα σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Η Χημεία δεν θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των ζητουμένων πιθανόν να περιόρισε τις άριστες επιδόσεις λόγω έλλειψης χρόνου.



Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στιςαρχίζουν πλέον να διαμορφώνονται, αν και θεωρείται ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η βαθμολόγηση των γραπτών βρίσκεται στα αρχικά της στάδια.Η πραγματική εικόνα των βάσεων θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών και δημοσιοποιηθούν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.Μέχρι στιγμής, μόνο στο μάθημα τηςυπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, ενώ η ουσιαστική βαθμολόγηση μαθημάτων όπως η Φυσική, η Ιστορία και η Οικονομία ξεκίνησε μόλις τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, ηκαι οι πρώτες ενδείξεις από τα βαθμολογικά κέντρα επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση των τάσεων που ενδέχεται να διαμορφώσουν τις βάσεις εισαγωγής, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να αναμένονται κυρίως στο 4ο πεδίο και τις μικρότερες στις κορυφαίες σχολές του 2ου.Τις δικές του εκτιμήσεις αποτυπώνει για τοο κ. Γιάννης Ζαμπέλης, μαθηματικός, εκπαιδευτικός αναλυτής, δημιουργός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας www.paideianet.com.Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, πολλοί υποψήφιοι βγήκαν φέτος από την αίθουσα των εξετάσεων δηλώνοντας ικανοποιημένοι από την επίδοσή τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η εμπειρία των προηγούμενων ετών, ωστόσο, δείχνει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις των μαθητών δεν επιβεβαιώνονται πάντοτε από τα τελικά αποτελέσματα» σημειώνει ο κ. Ζαμπέλης.Τα φετινά θέματα χαρακτηρίστηκαν από αρκετούς ως πιο προσιτά σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα υψηλότερες βαθμολογίες. Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση του μαθήματος στις βάσεις αναμένεται να είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται για κοινό εξεταζόμενο μάθημα για όλους τους υποψηφίους και οι όποιες διαφοροποιήσεις επηρεάζουν οριζόντια το σύνολο των πεδίων.Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις δυσκολότερων θεμάτων, κυρίως στα Αρχαία Ελληνικά. Παράλληλα, η Ιστορία φαίνεται να δημιούργησε προβληματισμό σε σημαντικό αριθμό υποψηφίων.Αντίθετα, τα Λατινικά κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο, φαίνεται να δίνουν τη δυνατότητα σε καλά προετοιμασμένους μαθητές να διεκδικήσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες.Η συνολική εικόνα οδηγεί σε εκτίμηση για ήπια πτώση των βάσεων στις σχολές υψηλής ζήτησης του πεδίου, κυρίως στις Νομικές και στα Τμήματα Ψυχολογίας, όπου παραδοσιακά ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στα Μαθηματικά. Παρότι οι άριστοι μαθητές φαίνεται ότι είχαν ευκολότερη πρόσβαση στις υψηλές βαθμολογίες σε σχέση με το 2025, οι υποψήφιοι της μεσαίας βαθμολογικής κατηγορίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα βαθμολογικό «κενό» στη ζώνη 13 έως 17, καθώς ερωτήματα που θεωρητικά απευθύνονταν σε μαθητές μέσης επίδοσης αποδείχθηκαν περισσότερο απαιτητικά. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί υποψήφιοι που υπό άλλες συνθήκες θα κινούνταν στην περιοχή του 15 ή του 16 ενδέχεται να βρεθούν χαμηλότερα.Στη Φυσική, αντίθετα, τα θέματα χαρακτηρίζονται σαφώς ευκολότερα σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Η Χημεία δεν θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των ζητουμένων πιθανόν να περιόρισε τις άριστες επιδόσεις λόγω έλλειψης χρόνου.

Το τελικό αποτέλεσμα για τις Πολυτεχνικές Σχολές παραμένει ανοιχτό. Η γενική εικόνα με βάση το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, ‘δείχνει’ σταθερότητα στις κορυφαίες σχολές, δηλαδή τις Πολυτεχνικές, με πιθανές μικρές μεταβολές κάτω από το όριο των 17.000 μορίων.



3ο Επιστημονικό Πεδίο: Πιέζονται οι Ιατρικές Στις Σπουδές Υγείας και Ζωής, ο καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η Βιολογία, η οποία χαρακτηρίστηκε δυσκολότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή εξέταση.



Καθώς η Χημεία και η Γλώσσα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, η επίδραση της Βιολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρά πτώση των βάσεων στις Ιατρικές Σχολές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.



Οι τελικές διακυμάνσεις θα εξαρτηθούν φυσικά και από τον αριθμό των αριστούχων που θα καταγραφούν στα βαθμολογικά κέντρα τις επόμενες εβδομάδες.



4ο Επιστημονικό Πεδίο: Η μεγαλύτερη υποχώρηση φαίνεται να έρχεται εδώ Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο παρουσιάζει μέχρι στιγμής τις ισχυρότερες ενδείξεις πτώσης.



Η Οικονομία χαρακτηρίζεται από πολλούς εκπαιδευτικούς ως το δυσκολότερο διαγώνισμα των τελευταίων ετών, ενώ και η Πληροφορική αποδείχθηκε απαιτητικότερη από την αντίστοιχη περσινή εξέταση. Παράλληλα, τα Μαθηματικά – όπως προαναφέρθηκε - αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των άριστων βαθμολογιών.



Οι τρεις αυτοί παράγοντες δημιουργούν προϋποθέσεις καθοδικής πορείας στις βάσεις των Οικονομικών και Πληροφορικών Σχολών. «Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το εύρος της πτώσης: θα περιοριστεί σε 200-300 μόρια ή θα είναι μεγαλύτερη;», υπογραμμίζει ο κ. Ζαμπέλης.



Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κατανομή των υποψηφίων μεταξύ του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου, καθώς αρκετά τμήματα είναι κοινά και επηρεάζονται από τις επιλογές των υποψηφίων και των δύο κατηγοριών.



Η φιλοσοφία των φετινών θεμάτων Λιγότερο άγχος και περισσότερη προσβασιμότητα είναι η ‘ταυτότητα’ των φετινών Πανελλαδικών, καθώς ένα σημαντικό στοιχείο, που επισημαίνουν αρκετοί εκπαιδευτικοί, είναι η προσπάθεια της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων να αποφύγει θέματα που θα δημιουργούσαν υπερβολική ψυχολογική πίεση στους υποψηφίους.



Η γενική κατεύθυνση των εξετάσεων δείχνει μια επιλογή θεμάτων με ηπιότερο χαρακτήρα, χωρίς ακραίες δυσκολίες και χωρίς «παγίδες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μαζικές αποτυχίες. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που επιχειρεί να αξιολογήσει ουσιαστικά τις γνώσεις των μαθητών, περιορίζοντας παράλληλα το εξεταστικό άγχος.



Τι ακολουθεί για τους υποψηφίους Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 και 26 Ιουνίου.



Αμέσως μετά, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, τη σημαντικότερη ίσως διαδικασία μετά τις εξετάσεις.



Με βάση τον περσινό προγραμματισμό, η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, χωρίς να προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.