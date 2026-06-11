Συγκλονιστικά βίντεο από την φωτιά σε σκάφη στο λιμάνι των Παξών, βούτηξε στη θάλασσα καπετάνιος
Συγκλονιστικά βίντεο από την φωτιά σε σκάφη στο λιμάνι των Παξών, βούτηξε στη θάλασσα καπετάνιος
Ένα καταμαράν που ήταν σε διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι άρπαξε φωτιά στην μηχανή του – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 13:00 μεσημέρι της Πέμπτης στο λιμάνι Γάιος των Παξών. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ελλιμενισμένο σκάφος και επεκτάθηκε ταχύτατα σε παρακείμενα πλεούμενα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:00 σε ημερόπλοιο που είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και άλλα ελλιμενισμένα σκάφη, μεταξύ των οποίων καταμαράν και ξύλινο πλοιάριο.
Ένα καταμαράν, όπου επέβαιναν 2 Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι, όταν ξαφνικά για άγνωστη αιτία, άρπαξε φωτιά η μηχανή του. Αμέσως, ο καπετάνιος απομάκρυνε τους τουρίστες από το σκάφος και κατέβαλε προσπάθειες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να σβήσει τη φωτιά. Όμως δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί και ο ίδιος, αφού βούτηξε στη θάλασσα.
Η φωτιά, επεκτάθηκε γρήγορα στο δίπλα σκάφος, ένα ξύλινο, το οποίο κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς και λίγο νωρίτερα είχε αποβιβάσει 18 τουρίστες.
Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές με το ξύλινο να είναι ήδη μισοβυθισμένο.
Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης από ξηρά και θάλασσα. Επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παξών, ενώ στους Παξούς κατευθύνεται πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την ενίσχυση των δυνάμεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τοπικές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συνδράμουν από τη θάλασσα με τη χρήση αντλιών νερού.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή επέκτασής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:00 σε ημερόπλοιο που είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και άλλα ελλιμενισμένα σκάφη, μεταξύ των οποίων καταμαράν και ξύλινο πλοιάριο.
Ένα καταμαράν, όπου επέβαιναν 2 Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι, όταν ξαφνικά για άγνωστη αιτία, άρπαξε φωτιά η μηχανή του. Αμέσως, ο καπετάνιος απομάκρυνε τους τουρίστες από το σκάφος και κατέβαλε προσπάθειες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να σβήσει τη φωτιά. Όμως δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί και ο ίδιος, αφού βούτηξε στη θάλασσα.
Η φωτιά, επεκτάθηκε γρήγορα στο δίπλα σκάφος, ένα ξύλινο, το οποίο κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς και λίγο νωρίτερα είχε αποβιβάσει 18 τουρίστες.
Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές με το ξύλινο να είναι ήδη μισοβυθισμένο.
@protothema.gr ❗️ Στάχτες έγιναν σκάφη στους Παξούς #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης από ξηρά και θάλασσα. Επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παξών, ενώ στους Παξούς κατευθύνεται πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την ενίσχυση των δυνάμεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τοπικές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συνδράμουν από τη θάλασσα με τη χρήση αντλιών νερού.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή επέκτασής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στην περιοχή.
@protothema.gr ❗️ Φωτιά σε ημερόπλοιο σκάφος στους Παξούς ξέσπασε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ Breaking News - Syafeea library
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης
Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή
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