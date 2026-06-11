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Ατύχημα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης: Αεροσκάφος PZL βρέθηκε με το ρύγχος στο έδαφος μετά την προσγείωση
Ατύχημα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης: Αεροσκάφος PZL βρέθηκε με το ρύγχος στο έδαφος μετά την προσγείωση
Σώος ο πιλότος - Το αεροσκάφος επέστρεφε από προγραμματισμένη περιπολία
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης κατά την προσγείωση αεροσκάφους Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ, το οποίο επέστρεφε από προγραμματισμένη περιπολία.
Εξαιτίας του ατυχήματος, το αεροσκάφος κατέληξε με το ρύγχος προς το έδαφος. Σύμφωνα με την lesvosnews, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα με πληροφορίες να αναφέρουν είτε δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης, είτε απότομη προσγείωση.
Εξαιτίας του ατυχήματος, το αεροσκάφος κατέληξε με το ρύγχος προς το έδαφος. Σύμφωνα με την lesvosnews, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα με πληροφορίες να αναφέρουν είτε δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης, είτε απότομη προσγείωση.
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